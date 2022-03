কোচবিহার, 2 মার্চ : কোচবিহার পৌরসভার 2নং ওয়ার্ডে মা ও ছেলের লড়াইয়ে জয়ী হলেন ছেলে (Independent Candidate Win in Ward No 2 of Coochbehar) ৷ 611 ভোটে জিতলেন নির্দল প্রার্থী উজ্জ্বল তর ৷ তৃণমূলের প্রার্থী মীনা তর হারলেন ছেলের বিরুদ্ধে ৷ তবে এনিয়ে উজ্জ্বল তরের দাবি, তিনি তৃণমূলকে হারিয়েছেন ৷ তৃণমূলের তরফে তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়নি ৷ কিন্তু, তিনি তৃণমূলকে ভুল প্রমাণিত করেছেন ৷

এদিন কোচবিহার পৌরসভার 2নং ওয়ার্ডের ভোট গণনার শেষে দেখা যায় নির্দল প্রার্থী উজ্জ্বল তর তৃণমূলের মীনা তরের বিরুদ্ধে 611 ভোটে জিতেছেন (Son Wins Against Mother in Civic Poll of Coochbehar Municipality) ৷ যা নিয়ে নির্দল প্রার্থী উজ্জ্বল তর বলেন, ‘‘মা ছেলের কোনও ব্যাপার নেই ৷ দলকে হারিয়েছি ৷ দলীয় নেতৃত্ব বুঝুক, যাঁরা আমাকে টিকিট দেয়নি ৷’’ অপরদিকে ফল বেরনোর পর তৃণমূল প্রার্থী তথা বিগত বোর্ডের পৌর প্রশাসক মীনা তর বলেন, ‘‘জনতা যা রায় দিয়েছে, তা মাথা পেতে নিচ্ছি ৷’’

কোচবিহার পৌরসভার 2নং ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে কাউন্সিলর তর পরিবারে সদস্যরা ৷ এই পরিবারের প্রবীণ সদস্য মীনা তর 2005-10 সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের কাউন্সিলর ছিলেন ৷ পরবর্তী সময়ে তৃণমূলে যোগ দেয় তর পরিবার ৷ 2010-15 সাল পর্যন্ত এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন মীনা তরের ছেলে উজ্জ্বল তর ৷ 2015 সালে ফের কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হন মীনাদেবী ৷ পৌর বোর্ডের মেয়াদ শেষে 2020 সালে কোচবিহার পৌরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পান মীনা তর ৷

সেই সময় মায়ের সঙ্গেই ছিলেন ছেলে উজ্জ্বল তর ৷ উজ্জ্বলবাবু চেয়েছিলেন 2নং ওয়ার্ড থেকে এবার তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৷ কিন্তু, তৃণমূল প্রার্থী করে তাঁর মা মীনা তরকে ৷ তাই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই 2নং ওয়ার্ডে নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন উজ্জ্বল ৷ যে কারণে তৃণমূল থেকে বহিষ্কার করা হয় তাঁকে ৷ বুধবার ভোট গণনার (Bengal Civic Polls Result 2022) শেষে দেখা যায় কোচবিহার পৌরসভার 2নং ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থী উজ্জ্বল তর তাঁর মা মীনাদেবীর বিরুদ্ধে 611 ভোটে জিতেছেন ৷