শীতলকুচি, 13 নভেম্বর: বিজেপির বুথ সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে । আক্রান্তের নাম সুভাস সরকার ৷ রবিবার কোচবিহারের শীতলকুচির 182 নম্বর বুথের অন্তর্গত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে বিজেপির সভা হয় । এই সভায় গঠিত হয় বুথ কমিটি । বুথ সভাপতির দায়িত্ব পান সুভাষ সরকার (attack on BJP leader in sitalkuchi) ।

বিজেপির অভিযোগ, এদিন বিকালে সভা শেষে শীতলকুচির কার্গিল বাজারে সুভাষ সরকার ও কয়েকজন কর্মী গেলে সেখানে তাঁদের আক্রমন করে তৃণমূল কর্মীরা ৷ জখম হন সুভাষবাবু (TMC and BJP clash in Sitalkuchi) ৷ তাঁর নাক থেকে রক্ত বেরতে থাকে ৷ প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তাঁকে প্রথমে শীতলকুচি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখান থেকে তাঁকে অন্যত্র রেফার করা হয় (attack on Sitalkuchi BJP Leader) ৷

শীতলকুচির বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন এই প্রসঙ্গে বলেন, "আজই বুথ সভাপতি পদে দায়িত্ব পেয়েছেন দলের সক্রিয় কর্মী সুভাষ সরকার । বিকেলে সেখানকার কার্গিল বাজারে বুথ সভাপতি ও কয়েকজন কর্মী গেলে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁদের আক্রমন করে । সুভাস সরকারকে মারধর করা হয় । শীতলকুচিতে সন্ত্রাস তৈরি করছে তৃণমূল ।"