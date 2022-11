কোচবিহার, 20 নভেম্বর: বিজেপি করার অপরাধে এক ব্যক্তির বাড়ি ঘর দখল ও ভাঙচুর করে পরিবার-সহ ওই ব্যক্তিকে বাড়িছাড়া করার আভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরূদ্ধে । জানা গিয়েছে, কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিজেপি সমর্থক সমীর সরকার ভোট পরবর্তী হিংসায় বাড়ি ছেড়েছিলেন । বিজেপির দাবি তৃণমূলের অত্যাচারে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি ৷ 8 মাস বাড়ির বাইরে ছিলেন তিনি । গত মঙ্গলবার বাড়ি ফেরেন । অভিযোগ, বাড়ি ফিরে আসা মাত্রই তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে স্ট্যাম্প পেপারে লিখিয়ে নেওয়া হয় যে তিনি একজনের কাছ থেকে নাকি সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ধার নিয়েছেন । সেই টাকা ফেরত দিতে না পারায় তাঁকে বাড়ি-ঘর ছেড়ে দিতে হবে (allegation against tmc of giving threat to BJP worker) ৷

সমীর সরকারের অভিযোগ, তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরও করা হয়েছে ৷ এখন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন তিনি । ভয় পেয়ে তিনি সই করে দিয়েছিলেন ওই স্ট্যাম্প পেপারে ৷ স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে তাঁর ৷ তাঁর আরও দাবি, টাকা ফেরাতে না পারলে তাঁকে গাঁজা কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে বলে হুমকি দিয়েছে তৃণমূল (BJP worker harassed in Mathabhanga)৷ পুলিশের কাছে গেলে বিপদ আরও বাড়বে বলেও সমীর সরকারকে হুমকি দেওয়া হয় ৷ মঙ্গলবার এই ঘটনা ঘটলেও এতদিন চুপ ছিলেন তিনি ৷ অবশেষে বিষয়টি নিয়ে তিনি মুখ খুলেছেন ৷ তবে পুলিশে অভিযোগ জানাননি ৷ সমীর সরকার জানিয়েছেন, 2021 সালেও তাঁর দোকানঘর ভেঙে দেয় তৃণমূল (BJP worker harassed in cooch behar by TMC) ।

তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ এই প্রসঙ্গে মাথাভাঙ্গা 5 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর চন্দ্রশেখর রায় বসুনিয়া পালটা বলেন,"ওই ব্যক্তি যে অভিযোগ তুলছেন তা পুরোপুরি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন । ওই ব্যক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের নাম করে টাকা তুলত,আমরা সেই বিষয়ে তাঁকে সতর্ক করেছি । সমীর সরকার অবৈধ কাজের সঙ্গে যুক্ত ৷ স্থানীয় একজনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন তিনি । সেই টাকা পরিশোধ করতে না পেরে লিখিত দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন ৷ এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই । তৃণমূলের নামে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে । ওই ব্যক্তিও তৃণমূল করতেন । আমরা দল থেকে বের করে দিয়েছি ।"

অন্যদিকে, বিজেপির কোচবিহার জেলার সধারণ সম্পাদক অভিজিৎ বর্মন বলেন,"পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কর্মী সমীর সরকারকে বিভিন্ন ভাবে চাপ দিত তৃণমূল । সে বাড়ি ফিরতেই পরিকল্পনামাফিক তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করে হুমকি দিয়ে সাদা কাগজে সই করে নেওয়া হয় । তিনি নাকি 3.5 লক্ষ টাকা ধার নিয়েছেন, সেটা শোধ করতে না পারলে বাড়ি ছাড়া করা হবে । আমারা তাঁকে আইনের দ্বারস্থ হতে পরমার্শ দিয়েছি ।"