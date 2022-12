কোচবিহার, 6 ডিসেম্বর: মোবাইল গেমে আসক্ত হয়ে পড়েছিল নবম শ্রেণির পড়ুয়া । সবসময় মোবাইল হাতে থাকায় বাবা-মা বকাবকি করেন ৷ তার জেরেই আত্মঘাতী হল শাশ্বত বর্মন (15) নামে নবম শ্রেণির পড়ুয়া (9th Class Student Died by Suicide After Parents Scolding for Playing Games on Mobile)৷ ঘটনাটি মঙ্গলবার কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লক এলাকার ৷ এদিন ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় ছেলেকে দেখতে পান বাবা তপন বর্মন । মৃত শাশ্বত বর্মন তুফানগঞ্জের জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল ।

সোমবার রাত 9টা নাগাদ মোবাইলে গেম খেলছিল শাশ্বত ৷ সেই সময় তাঁর বাবা ও মা তাঁকে নিয়ে বকাবকি করেন । মা রান্নার কাজে এবং বাবা ল্যাপটপ নিয়ে অফিসের কাজকর্ম করতে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় সেই সময় নিজের শোবার ঘরের মধ্যেই গলায় ফাঁস দেয় শাশ্বত ৷ কিছু সময় পরে ছেলেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে দ্রুত শীতলকুচি হাসপাতালে নিয়ে যান তপনবাবু ৷

এ বিষয়ে প্রতিবেশী কল্যাণ রায়বসুনিয়া বলেন,"চিৎকার শুনতে পেয়ে ছুটে যাই । মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ডাক্তাররা শাশ্বতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । শান্ত স্বভাবের ছিল ও । তবে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট না থাকলেও মোবাইলে গেম খেলার জন্য বাবা-মা সামান্য বকুনি দেওয়ায় আত্মঘাতী হয়েছে বলে অনুমান ।"

আরও পড়ুন : অনলাইন গেম খেলে 15 লক্ষ ধার, মেয়েকে খুন করে আত্মঘাতী রেলকর্মী