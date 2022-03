কলকাতা, 23 মার্চ : বগটুই যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee says she will go to Bagtui) ৷ আগামিকাল, বৃহস্পতিবার বীরভূমের রামপুরহাটের ওই গ্রামে যাবেন তিনি ৷ বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিধবা ভাতা দেওয়ার একটি অনুষ্ঠান থেকে এই কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তারপরেই তৎপরতা শুরু হয়েছে গ্রামে (Bagtui is wrapped in flawless security) ।

আজ রাতে বীরভূম পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী এবং মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা আধিকারিকরা গ্রাম পরিদর্শন করেন । মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা কীভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় সেই বিষয়েই নজর দিচ্ছেন তাঁরা । এদিন হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, ঘটনাস্থলে সিসিটিভি বসাতে হবে ৷ সেই বিষয়েও আলোচনা করেন পুলিশ সুপার ৷

এদিন নেতাজি ইন্ডোরের অনুষ্ঠান থেকে রামপুরহাটের ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, ‘‘দোষীরা কেউ ছাড়া পাবে না ৷ সঙ্গে সঙ্গে ওসিকে ক্লোজ করা হয়েছে, এসডিপিওকে সরানো হয়েছে ৷ সিট গঠন করা হয়েছে ৷ ফিরহাদ হাকিমকে পাঠিয়েছি ৷ অন্তত 50 বার ফোন করেছি রামপুরহাটে ৷’’