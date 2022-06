পাড়ুই, 21 জুন : একই পরিবারের বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন তিনজন (Three members of same family)। ঘটনাটি ঘটেছে পাড়ুই থানার মহুলা গ্রামে ৷ তাঁদের কাছ থেকে মিলেছে একটি সুইসাইড নোট ৷ পারিবারিক অশান্তির জেরে এই ঘটনা বলে অনুমান মৃতের দাদার ৷

জানা গিয়েছে, মহুলা গ্রামের বাসিন্দা প্রশান্ত পাত্রের সঙ্গে তাঁর বাবার অশান্তি বাঁধে ৷ সেই অশান্তির জেরেই প্রশান্ত ও তাঁর স্ত্রী তৃপ্তি পাত্র এবং ছেলে দীপ পাত্র বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয় (Died by Suicide) ৷ তাঁদের কাছ থেকে একটি সুইসাইড নোট (Suicide note) পাওয়া গিয়েছে । সুইসাইড নোটে পরিবারের 7 জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির আবেদন করা হয়েছে নোটে ৷ এমনকী মৃতার দাদা কাশিনাথ ঘোষ জানান, বিষ খাওয়ার পর তাঁর বোন ফোন করে পারিবারিক অশান্তির কথা ও সুইসাইড নোট কোথায় রাখা আছে তাও বলেন (Three members of same family died by suicide in Parui)।

সুইসাইড নোট

মৃতার দাদা কাশিনাথ ঘোষ বলেন, "প্রায় দিন আমার বোন, বোনের স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হত শ্বশুড় ও অন্যান্যদের ৷ আমি নিজে গিয়ে অনেকবার মিটিয়ে দিয়েছি ৷ ওই অশান্তি থেকেই বিষ খেয়েছে ওরা ৷ বোন মারা যাওয়ার আগে ফোন করে সেকথা আমায়ে জানিয়েছে ৷" ঘটনার তদন্তে করছে পুলিশ ৷

