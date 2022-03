রামপুরহাট, 22 মার্চ : বগটুই গ্রামের উপপ্রধান মৃত্যুর ঘটনায় তড়িঘড়ি ক্লোজ করা হল রামপুরহাটের ওসি ত্রিদীপ প্রামাণিককে ৷ অপসারিত এসডিপিও সায়ন আহমেদ ৷ এদিকে অগ্নিগর্ভ রামপুরহাটের ঘটনায় তদন্তে সিট গঠনের নির্দেশ দিল রাজ্য (State government set to form special investigation team in Rampurhat incident) ৷ বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠীর কাছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি ৷

তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ রামপুরহাটের বগটুই গ্রাম । সোমবার রাত থেকে মৃত উপপ্রধানের অনুগামীরা তাণ্ডব চালায় গ্রামে ৷ জ্বালিয়ে দেওয়া হয় প্রায় 10টি বাড়ি ৷ সেই অগ্নিসংযোগের ঘটনায় অন্ততপক্ষে 12 জনের মৃত্যু হয়েছে বগটুই গ্রামে(Several died as houses set on fire in Rampurhat after TMC Leader Killed) ৷ যদিও পুলিশের দাবি সংখ্যাটা 7 ৷

একের পর এক ঝলসানো দেহ উদ্ধারের ঘটনায় সন্ত্রস্ত গ্রাম ৷ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 15 জনকে আটক করা হয়েছে ৷ জেলা পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠীর নেতৃত্বে গ্রামে চলছে পুলিশি টহল ৷ ঘটনার তদন্তভার হাতে নেওয়া সিআইডি-এর প্রতিনিধি দল যাচ্ছে সেখানে ৷ পৌঁছচ্ছেন ফরেনসিক দলের প্রতিনিধিরাও ৷ সোমবার বোমা হামলায় মৃত্যু হয় রামপুরহাট 1নম্বর ব্লকের বরশাল পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখের। এদিন সন্ধেয় রামপুরহাট পৌরসভার বগটুই মোড়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন তিনি। সে সময় দু'টি বাইকে চেপে 5 দুষ্কৃতী এসে অতর্কিতে ভাদু শেখের উপর হামলা চালায়।