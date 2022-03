বগটুই, 24 মার্চ : তারাপীঠ থেকে গ্রেফতার হলেন রামপুরহাট 1 নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি আনারুল হোসেন (Anarul Hossain Arrested from Tarapith ) ৷ বগটুই গ্রামে দাঁড়িয়ে আনারুলকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Orders to Arrest TMC Leader Anarul in Bagtui Case) ৷ তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ‘পলাতক’ আনারুলকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷

বৃহস্পতিবার দুপুরে বীরভূমের বগটুই গ্রামে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখানে গিয়ে তিনি কথা বলেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ৷ তার পর তিনি জানান যে, গ্রামের লোকেরা ব্লক সভাপতি আনারুলকে সব জানিয়েছিলেন ৷ তারপরও পুলিশকে কোনও ব্যবস্থা নিতে বলা হয়নি ৷ তাই তিনি আনারুলকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানান, হয় আনারুল আত্মসমর্পণ করবেন, না হলে গ্রেফতার করা হবে ৷ যদিও আনারুলের গ্রেফতারি মেনে নিতে পারেননি তাঁর অনুগামীরা ৷ ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা ৷

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়েই এদিন আনারুলের রামপুরহাটের বাড়ি ঘিরে ফেলে পুলিশ ৷ পরে তারাপীঠের একটি বেসরকারি হোটেল থেকে তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করা হয় ৷ যদিও আনারুল হোসেনের অনুগামীদের দাবি, দাদা আত্মসমর্পণ করেছেন ।