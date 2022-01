বোলপুর, 8 জানুয়ারি : বাড়ির ছাদ থেকে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে ফেলে খুন করার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে (Pregnant Woman murdered by in laws in Panrui) । ঘটনার পরে গুরুতর জখম অবস্থায় ওই বধূকে বোলপুর হাসপাতালে ভর্তি করে পালিয়ে যায় শ্বশুরবাড়ির লোকজন ৷ মৃতার নাম বীণা খাতুন (24)।

বছরখানেক আগে বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানার কাটারি গ্রামের বীণা খাতুনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বীরভূমের পাড়ুই থানার কেন্দ্রডাঙ্গাল গ্রামের গোফুর শেখের ৷ 8 মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন ওই গৃহবধূ । অভিযোগ, পারিবারিক অশান্তির জেরে তিনতলা বাড়ির ছাদ থেকে অন্তঃসত্ত্বা বীণাকে ফেলে দেয় তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন । হাত-পা ভেঙে গুরুত্বর জখম হন তিনি । পরে শ্বশুরবাড়ির লোকজনই তাঁকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন । ভর্তির পরই চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ৷ এরপরই স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন মৃতদেহ ফেলে রেখেই পালিয়ে যায় ৷ খবর পেয়ে মৃতার পরিবারের লোকজন আসেন হাসপাতালে । মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রাখা হয়েছে ৷

পাড়ুইয়ে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ খুনের ঘটনায় তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য

মৃতার মাসি রনিজা খাতুন বলেন, "আমাদের জানানো হয় পড়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু ছাদ থেকে ফেলে মেরে দিয়েছে ৷ তারপর হাসপাতালে ভর্তি করে পালিয়ে গিয়েছে । আমরা এর বিচার চাই ।"

মৃতার কাকা আবদুর সুকুর বলেন, "আমাদের ফোন ধরছে না শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ৷ ওরাই ছাদ থেকে ফেলে আমাদের মেয়েকে ফেলে মেরেছে ৷ দোষীদের শাস্তি চাই আমরা ।"

