রামপুরহাট, 22 মার্চ : রামপুরহাটের বগটুই গ্রামের ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল নবদম্পতির (incident of Bagtui village in Rampurhat) ৷ মাত্র দু'মাস আগে জানুয়ারিতে বীরভূমেরই নানুরের বাসিন্দা কাজি সাজিদুর রহমানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বগটুই গ্রামের বাসিন্দা মিজারুল শেখের মেয়ে লিলি খাতুনের ৷ সোমবার রাতের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তাঁদের দু'জনেরই ৷ স্থানীয় এবং পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সবেবরাতের ছুটিতে স্বামীকে নিয়ে সোমবারই বাপেরবাড়িতে এসেছিলেন লিলি খাতুন ৷ কিন্তু আর শ্বশুরবাড়ি ফেরা হল না তাঁর । বাপের বাড়িতেই আগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে লিলির ৷ প্রাণ হারিয়েছেন স্বামী-সহ তাঁর পরিবারের অন্য পাঁচ সদস্যও ৷ নবদম্পতির এই মর্মান্তিক পরিণতিতে বগটুই গ্রামের পাশাপাশি শোকের ছায়া নেমে এসেছে নানুরে কাজি সাজিদুর রহমানের বাড়িতেও ৷

সোমবার স্বামীকে নিয়ে বগটুই গ্রামে বাপের বাড়িতে আসেন লিলি খাতুন ৷ দুপুরে শ্বশুরবাড়িতে ফোন করে কথাও বলেন লিলি ও তাঁর স্বামী ৷ তখনও পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল । কিন্তু রাত বাড়তেই পাল্টে যায় গোটা চিত্র ৷ এই ঘটনার খবর পেয়ে স্তম্ভিত লিলির শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা । লিলির শ্বশুর কাজি নুরুল জামাল বলেন, “সকালে ছেলে ও বউমা রামপুরহাটে যায় । দুপুরে সেখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা জানিয়ে ফোন করেছিল । তারপর রাত 12টা নাগাদ ছেলে ওর বন্ধু কাজি মহিমকে ফোন করে । তাঁকে বলে, আমাদের একটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে । তুই পুলিশ পাঠানোর ব্যবস্থা কর । মহিম বিষয়টি আমাকে জানাতে আসে । আমি ফোন করে আর তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি ।"

সোমবার রাতে দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমায় মৃত্যু হয় রামপুরহাট 1 নম্বর ব্লকের বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখের (TMC leader killed in rampurhat) ৷ বগটুই গ্রামে নিজের বাড়ির কাছেই খুন হন তিনি ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা ৷ অভিযোগ, সোমবার রাতেই বগটুই গ্রামের 10-12টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় (incident of Bagtui village in Rampurhat) ৷ ভাদু শেখের অনুগামীরাই এই কাণ্ড ঘটায় বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় 8 জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য ৷ মৃতদের মধ্যে 7 জন একই পরিবারের সদস্য ৷ এই ঘটনার পর থেকেই থমথমে গোটা এলাকা ৷ চলছে পুলিশ ও কমব্যাট ফোর্সের টহল ৷