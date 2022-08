বোলপুর, 28 অগস্ট: সেপ্টেম্বরেই বীরভূম সফরে আসার সম্ভাবনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee may visits Birbhum in September)। গরুপাচার মামলায় চলতি মাসেই সিবিআই'য়ের (CBI) হাতে গ্রেফতার হয়েছেন বীরভূম জেলার তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) ৷ তাঁর গ্রেফতারির পর এই প্রথম বীরভূম সফরে আসতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM May come to Birbhum in September) ৷

মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরের আগে রবিবার প্রাথমিক বৈঠক হয়ে গেল বোলপুর মহকুমা শাসকের দফতরে ৷ বৈঠকে ছিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র-মাঝারি ও কুটির শিল্প মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, বিধানসভার উপ-অধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলাশাসক বিধান রায়, জেলা সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী, বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ, বোলপুর মহকুমাশাসক অয়ন নাথ । তবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরসূচি এখনও চূড়ান্ত না হওয়ায় এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে নারাজ প্রশাসনিক কর্তারা ৷

আরও পড়ুন: জানুয়ারি,ফেব্রুয়ারিতে পঞ্চায়েত ভোটের সম্ভাবনা, প্রস্তুতি নিচ্ছে নবান্ন

সূত্রের খবর, এতদিন বিভিন্ন জেলা সফর করলেও বীরভূম সফর স্থগিত রেখেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীই । এর মূল কারণ ছিল গরুপাচার মামলায় বারবার অনুব্রতকে সিবিআই-এর তলব । অসুস্থ হয়ে দীর্ঘদিন হাসপাতাল ও কলকাতার বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন অনুব্রত ৷ তাই অনুব্রত স্বমহিমায় জেলায় না ফেরা পর্যন্ত বীরভূম সফরের ইচ্ছে প্রকাশ করেননি তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ কিন্তু, গরুপাচার মামলায় সম্প্রতি গ্রেফতার হতে হয়েছে অনুব্রতকে ৷ বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছেন তিনি ৷ ফলে এই মুহূর্তে জেলায় দলের সাংগঠনিক ভিত কিছুটা নড়বড়ে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।