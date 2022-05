বোলপুর, 4 মে : মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে জেরবার কোপাই ৷ ধীরে ধীরে সমতল ভূমিতে পরিণত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এই নদী ৷ ভোরের আলো ফোটার আগেই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কোপাই নদীর পাড় কেটে নিচ্ছে মাটি মাফিয়ারা (Allegation of Land Mafia Activity Increasing in Kopai)। আর এই মাটি মাফিয়াদের সক্রিয় চক্রকে সম্পূর্ণ মদত দিচ্ছে শাসকদল ও পুলিশ প্রশাসন (Land Mafia Increasing in Kopai) ৷ এমনটাই অভিযোগ গ্রামবাসীদের ৷ প্রশাসনের এই উদাসীনতায় হারিয়ে যাচ্ছে কোপাই । নাব্যতা কমে প্লাবনের আশঙ্কা নদী সংলগ্ন গ্রামগুলিতে ৷ সামনেই বর্ষা তাই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা ৷

ওই যে দূরের ইটভাটা, ওখানেই যায় কাটা মাটির একাংশ

এই লেখাটুকু লাগিয়েই কার্যত দায় সেরেছে প্রশাসন

বীরভূমের অজয়, ময়ূরাক্ষী, ব্রাহ্মণী প্রভৃতি নদী থেকে বালি তোলার অনুমতি থাকলেও কোপাই নদী থেকে সেই অনুমতি মেলে না ৷ তা সত্ত্বেও বালি তোলা হয় ৷ এছাড়া কোপাই নদীতে বর্তমানে পাড় কেটে নেওয়া হচ্ছে ৷ পাড়ুই, শান্তিনিকেতন থানার মনোহরপুর, গোয়ালপাড়া, কোপাই প্রভৃতি এলাকায় নদীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দেদার চলছে মাটি চুরি ৷ রাতের বেলা মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে নিঃশব্দে হারিয়ে যাচ্ছে কোপাই নদী ৷

আরও পড়ুন : Birbhum: বীরভূমের কোপাই নদীতে বেআইনিভাবে মাটি কাটার অভিযোগে আটক 2

কোপাই নদীর এই চুরি যাওয়া মাটি চলে যায় নদীর পাড় লাগোয়া ইটভাটাগুলিতে ৷ তাছাড়াও বিভিন্ন রিসর্ট ও ফ্ল্যাট ভরাট করার জন্য নদীর পাড় কেটে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ বড় অঙ্কের মুনাফাও জোটে ৷ দীর্ঘদিন ধরে কোপাই নদীতে সক্রিয় মাটি মাফিয়াদের একটা চক্রও রয়েছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ ৷

এর ফলে, একদিকে বদলে যাচ্ছে নদীর গতিপথ (Present Situation of Kopai River) । চাষযোগ্য জমি-সহ বসতি এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে ৷ অন্যদিকে, নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় সংলগ্ন গ্রামগুলিতে প্লাবনের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে ৷

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তৃণমূলের নেতা ও পুলিশ প্রশাসনের মদতেই কোপাই নদীতে মাটি মাফিয়াদের কোপ । একাধিক অভিযোগ পেয়েও নির্বিকার প্রশাসন ৷ "এখানে অবৈধভাবে বালি ও মাটি তোলা যাবে না", এই লেখা একটি ব্যানার লাগিয়েই কার্যত দায় সেরেছে পুলিশ প্রশাসন ।

কোপাইয়ে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে কী বলছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসন

আরও পড়ুন : কোপাই লুট খতিয়ে দেখতে মাঠে সরকারি আধিকারিকরা

গ্রামবাসীদের মধ্যে সৌমি বন্দ্যোপাধ্যায়, কেষ্ট দাস, বিকাশ মাঝিরা বলেন, "পুলিশ ও তৃণমূল নেতাদের মদতে কোপাই নদী থেকে মাটি কেটে নেওয়া হচ্ছে ৷ মাটি মাফিয়ারা খুবই অত্যাচার করছে ৷ কোথাও অভিযোগ করে কোনও ফল হচ্ছে না । বরং প্রতিবাদ করলে হামলা চালাচ্ছে দুষ্কৃতীরা ৷ আমরা ভয়ে থাকি, বন্যা হবে এবার কোনওদিন গ্রামে ।"



রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প মন্ত্রী তথা বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিংহ মাটি মাফিয়াদের সক্রিয় চক্রের কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়ে বলেন, "মাটি কেটে নেওয়ার অভিযোগ একটা আমরা পেয়েছি । পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে ৷ প্রশাসন সজাগ আছে, যাতে এই ধরনের কাজ না হয় ৷"

আরও পড়ুন : কোপাইয়ের পাড় চুরি