বোলপুর, 20 সেপ্টেম্বর: ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশনের(Indian Railway Catering and Tourism Corporation) ইস্ট জোনের বিশেষ উদ্যোগ ৷ 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'-সহ পাঁচটি জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিশেষ ট্রেন ছাড়ছে আইআরসিটিসি(IRCTC)। মঙ্গলবার বোলপুর স্টেশনে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে ভারতীয় রেলের বিশেষ উদ্যোগের কথা জানান আইআরসিটিসির আধিকারিক(IRCTC Special Train for Jyotirlinga Darshan with Statue of Unity) 6 নভেম্বর কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়বে এই বিশেষ ট্রেন ৷



স্বদেশ দর্শন জ্যোতির্লিঙ্গ স্পেশাল এই টুরিস্ট ট্রেনে 12 দিনের প্যাকেজ ৷ যেখানে যাত্রীরা উজ্জয়িনী, ওমকারেশ্বর, সিরিডি, সানিসিংহনাপুর, দ্বারকা, নাগেশ্বর ও সোমনাথ পরিদর্শন করতে পারবেন ৷ তবে বিশেষ আকর্ষণ গুজরাতের নতুন পর্যটন স্থান 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি' ভ্রমণ । এই দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য স্লিপার ও নন এসি যাত্রার খরচ মাথাপিছু 22 হাজার 10 টাকা । এসি যাত্রার মাথাপিছু খরচ 33 হাজার 20 টাকা । কলকাতা ছাড়াও যে কেউ বোলপুর স্টেশন থেকে এই যাত্রার জন্য বুকিং করতে পারেন আইআরসিটিসির www.irctctourism.com এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ।

জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে বিশেষ ট্রেন নিয়ে আইআরসিটির সহকারী সুপারভাইজারের বক্তব্য

এই বিষয়ে ইস্ট জোন আইআরসিটিসির সহকারী সুপারভাইজার বিশ্বজিৎ দে বলেন, "নতুন ভাবনা নিয়ে এই বিশেষ ট্রেন ছাড়া হচ্ছে ৷ জ্যোতির্লিঙ্গগুলি ছাড়াও স্ট্যাচু অফ ইউনিটি দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ যেহেতু এটি এখন নতুন একটি দর্শনীয় স্থান তাই ৷ 12 দিনের এই ট্যুরে ট্রেন, হোটেল, তিন বেলা নিরামিষ খাবার ও সঙ্গে বাসে করে দর্শনীয় স্থান ঘোরানোর পুরো প্যাকেজ থাকছে ।"

