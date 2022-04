কলকাতা, 8 এপ্রিল : তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখের খুনেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশে জানিয়েছেন, উপপ্রধান খুন এবং তার পরবর্তী হিংসায় সাতজনকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ৷ প্রকৃত খুনিকে ধরতে তাই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল ৷ রামপুরহাটের বগটুই গ্রামের উপপ্রধান ভাদু শেখ দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলিতে খুন হন (HC directs CBI probe into Bhadu Seikh Murder and Bagtui Massacre in Rampurhat Birbhum) ৷ প্রসঙ্গত, বগটুই হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার আগেই দেওয়া হয়েছে সিবিআইকে ৷

বিস্তারিত আসছে...