রামপুরহাট, 22 মার্চ : তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ রামপুরহাটের বগটুই গ্রাম । মঙ্গলবার সকালে মৃত উপপ্রধানের অনুগামীরা তাণ্ডব চালায় গ্রামে ৷ জ্বালিয়ে দেওয়া হয় একাধিক ঘর-বাড়ি ৷ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 15 জনকে আটক করা হয়েছে ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ফিরহাদ হাকিম, বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুব্রত মণ্ডল ও লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ (Firhad Hakim visits Rampurhat after TMC Leader death) ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন । রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে অগ্নিদগ্ধদের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা ৷ ঘুরে দেখেন বগটুই গ্রামের অগ্নিদগ্ধ বাড়িগুলি ৷ কথা বলেন নিহত তৃণমূল নেতা ভাদু শেখের স্ত্রীর সঙ্গেও ৷ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন, "এটা একটা চক্রান্ত ৷ বাংলার মাথা নীচু করার চেষ্টা চলছে ৷ সিট গঠন করা হয়েছে ৷ তদন্ত শেষ হলেই সমস্তকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে ৷ দোষীরা যেই দলেরই হোক, কাউকে ছাড়া হবে না ৷"

অন্যদিকে, এই ঘটনায় বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠীর কাছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়েছেন ডিজি মনোজ মালব্য ৷ ঘটনার পরেই ক্লোজ করা হয়েছে রামপুরহাটের ওসি ত্রিদীপ প্রামাণিককে ৷ অপসারিত এসডিপিও সায়ন আহমেদ ৷ ঘটনার পরপরই বীরভূমে সিআইডির বিশেষ দল রওনা হয়েছে । ঘটনা তদন্ত করছেন ডিআইজি সিআইডি অপারেশন মিরাজ খালেদ ।

