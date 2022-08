বোলপুর, 17 অগস্ট: "টেট উত্তীর্ণ, তা সত্ত্বেও মিডিয়া বলছে টেট পাশ করেনি ।" এই অভিযোগ তুলে বুধবার বোলপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে যান অনুব্রত মণ্ডলের তুতো ভাই সুমিত মণ্ডল । যদিও, বিচারাধীন বিষয় বলে সেই অভিযোগ নেয়নি পুলিশ ৷

উল্লেখ্য, গরু পাচার মামলায় ইতিমধ্যেই সিবিআই গ্রেফতার করেছে বীরভূম জেলার তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal) ৷ অন্যদিকে, প্রাথমিকে নিয়োগের টেট কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়েছে অনুব্রতর মেয়ে সুকন্যা মণ্ডল, তুতো ভাই সুমিত মণ্ডল, ভাইপো সাত্ত্বকি মণ্ডল, সহকারী অর্ক দত্ত এবং দুই ঘনিষ্ঠ কস্তুরি চৌধুরী ও সুজিত বাগদির ৷ তাঁদের হাজিরার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Abhijit Gangopadhyay)।

প্রাথমিকে টেট উত্তীর্ণ না-হয়েও অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় চাকরি পেয়েছে তাঁরা ৷ এই অভিযোগ ওঠেছে সকলের বিরুদ্ধে । এরপরেই সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে সম্মানহানির অভিযোগ দায়ের করতে বোলপুর থানায় যান সুমিত মণ্ডল (wrong allegation is putting against him claims brother of Anubrata Mondal) । সুমিত এই প্রসঙ্গে বলেন, "লোকে অনেক কিছু বলবে ৷ কিন্তু, আমি পরীক্ষা দিয়ে 2014 সালে চাকরি পেয়েছি ৷ আমি টেট উত্তীর্ণ । তা সত্ত্বেও আমার সম্পর্কে ভুল তথ্য সম্প্রচারিত হচ্ছে ৷ আমি এখনও আদালতের নির্দেশ হাতে পাইনি ৷ নির্দেশ পেলে অবশ্যই আমি হাজিরা দেব ৷"