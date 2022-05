নানুর, 18 মে : এসেছিলেন প্রাক্তন স্ত্রীকে মারতে, কিন্তু শাশুড়িকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে খুন করে পালাল জামাই ৷ এমনই অভিযোগ উঠেছে জামাইয়ের বিরুদ্ধে । ঘটনাটি ঘটেছে নানুর থানার মড্ডা গ্রামে ৷ মৃতার নাম মোজিফা বিবি ৷ তাঁর বয়স 55 বছর (Ex Son in law accused for killing mother in law in Nanoor) ।

বীরভূমের ময়ূরেশ্বরের কাশেম শেখের সঙ্গে নানুর থানার মড্ডা গ্রামের রুবি বিবির বিয়ে হয়েছিল ৷ অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে প্রায় সময় অশান্তি হত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে । মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীকে মারধর করত কাশেম শেখ ৷ এই জন্য 3 মাস আগে তাদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ হয় ৷ আর এই আক্রোশেই মঙ্গলবার রাতে নানুরে আসে জামাই কাশেম শেখ । ধারাল অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় প্রাক্তন স্ত্রীর উপর ৷ বাধা দিতে আসে রুবি বিবির মা মোজিফা বিবি । সেই সময় ধারাল অস্ত্রের কোপে জামাইয়ের হাতে খুন প্রাক্তন শাশুড়ি ৷ হাতে আঘাত লেগে আহত হন রুবি বিবিও (Allegation of attempt to Murder in Nanoor)।

নানুরে শাশুড়ি খুনে অভিযুক্ত জামাই

রুবি বিবি বলেন, "আমাকে মারতেই এসেছিল ৷ আমার মা ছাড়াতে আসে ৷ তখন ছুরি দিয়ে মাকে মেরে ফেলে ৷ আমাদের আগেই ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল ৷ সেই রাগেই এসেছিল কাশেম শেখ ৷ আমি ওর শাস্তি চাই ।"

খবর পেয়ে নানুর থানার পুলিশ যায় ঘটনাস্থলে । পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় ৷ প্রাক্তন স্ত্রী রুবি বিবির অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে । যদিও অভিযুক্ত এখনও পর্যন্ত পলাতক ।