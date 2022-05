রামপুরহাট ও বিষ্ণুপুর, 8 মে : মাইনে দিয়ে পুলিশ না রেখে, কুকুর পোষা উচিত সরকারের ৷ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে এমনই বিতর্কিত মন্তব্য করলেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (Mohammed Salim Compare State Police With Dogs) ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণপুরে সিপিআইএম-এর একটি কর্মসূচিতে গিয়ে এ কথা বলেন তিনি ৷ তাঁর অভিযোগ রাজ্যের পুলিশ অপরাধ চোখে দেখে না ৷ তার চেয়ে কুকুর পুষলে, সে গন্ধ শুকে অপরাধের হদিশ দিত বলে দাবি করেন ৷

এ দিন বীরভূমের রামপুরহাটে একটি কর্মসূচিতে অংশ নেন সেলিম ৷ সেখানে তিনি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন ৷ অভিযোগ করেন তোলাবাজি, লুঠ ও চোরেদের প্রধান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷ আর তাঁকে তৃণমূলের বাকিরা অনুসরণ করেন বলে অভিযোগ করেন সেলিম ৷ পাশাপাশি, রাজ্যের বিভিন্ন ইস্যুতে সিবিআই তদন্ত নিয়েও মোদি ও মমতাকে নিশানা করেন সিপিআইএম এর রাজ্য সম্পাদক ৷ তাঁর দাবি, সিবিআই তদন্ত আসলে মোদি-মমতার মিলিত আঁতাত (The Fight Between TMC and BJP is an Eye Wash Says Mohammed Salim) ৷

সেলিম অভিযোগ করেন, রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিবিআই তদন্তের নির্দেশই দেওয়া হচ্ছে ৷ তদন্ত কতটা সঠিকভাবে হচ্ছে ? সেই প্রশ্ন তুলেছেন মহম্মদ সেলিম ৷ রাজ্যে সিআইডি ও পুলিশ প্রশাসনকে তৃণমূল দলদাসে পরিণত করেছে বলে অভিযোগ করেন সেলিম ৷ আর তেমনি কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ সিবিআই সহ অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাকে নিজেদের সুবিধা মত ব্যবহার করে বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷

এমনকি রাজ্যে বিভিন্ন মামলায় সিবিআই যাঁদের গ্রেফতার করেছিল, তাঁদের অধিকাংশের জামিন হয়ে গিয়েছে ৷ সেই প্রসঙ্গে সেলিম প্রশ্ন তুলেছেন, সিবিআই তৃণমূল নেতাদের জামিনের বিরোধিতা কেন করে না ? আর এই যুক্তিতেই সেলিম দাবি করেন, রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিবিআই তদন্ত আসলে মোদি ও মমতার আঁতাত ৷