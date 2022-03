বগটুই (বীরভূম), 24 মার্চ : দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে আগেই বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee at Bagtui) ৷ বৃহস্পতিবার বীরভূমের বগটুই গ্রামে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয় তৃণমূল নেতা আনারুলকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন (Mamata Orders to Arrest TMC Leader Anarul in Bagtui Case) ৷

বৃহস্পতিবার দুপুরে বীরভূমের বগটুই গ্রামে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখানে গিয়ে তিনি কথা বলেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ৷ তার পর তিনি জানান যে, গ্রামের লোকেরা ব্লক সভাপতি আনারুলকে সব জানিয়েছিলেন ৷ তার পরও পুলিশকে কোনও ব্যবস্থা নিতে বলা হয়নি ৷ তাই তিনি আনারুলকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন ৷ তিনি জানান, হয় আনারুল আত্মসমর্পণ করবেন, না হলে গ্রেফতার করা হবে ৷

সোমবার সন্ধ্যায় তৃণমূল নেতা ভাদু শেখ খুন দিয়ে গোটা ঘটনার সূত্রপাত ৷ সেই খুনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বগটুই গ্রামে আট-দশটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ অন্তত আট জনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷

বৃহস্পতিবার এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, খুন হওয়া যেমন খারাপ, তেমন কাউকে পুড়িয়ে মারাও খারাপ ৷ তাই আনারুলকে গ্রেফতার করতে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে তিনি নির্দেশ দেন ৷ একই সঙ্গে তিনি জানান, পুলিশের যারা কর্তব্যে গাফিলতি করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷

পাশাপাশি তিনি ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেছেন (Mamata Announces Compensation for Bagtui Residents) ৷ তিনি জানিয়েছেন, যাঁদের বাড়ি পুড়েছে, তাঁদের বাড়ি পুনর্নির্মাণের জন্য দু’লক্ষ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে ৷ নিহতদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি ৷ পাশাপাশি ওই পরিবার থেকে একজন করে চাকরি পাবেন বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন ৷

