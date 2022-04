শান্তিনিকেতন, 22 এপ্রিল : বিশ্বভারতীর ছাত্রাবাসের মধ্যে ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনার তদন্তে এবার সিআইডি (CID to Start Investigation in Visva Bharati Student Death Case)। এই ঘটনার সিআইডি তদন্ত চেয়ে জেলা পুলিশের তরফে আবেদন করা হয় ৷ যদিও, ইতিমধ্যেই নিহত ছাত্রের বাবা শান্তিনিকেতন থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন ।



বিশ্বভারতীর পাঠভবনের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিল অসীম দাস (17) ৷ বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্বভারতীর উত্তরশিক্ষা ছাত্রাবাস থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় (Student Hanging Body Found in Hostel at Visva Bharati) ৷ আত্মহত্যার তত্ত্ব উঠলেও পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের ছেলেকে খুন করা হয়েছে । এমনকি ঘটনার পর থেকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি বলে জানায় মৃত ছাত্রের পরিবার ৷ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি কীভাবে এই ঘটনা ঘটেছে ৷

এরপর থেকে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয় অসীমের পরিবার । বিক্ষোভের জেরে রাতভর নিজের বাসভবনেই ঘেরাও হয়ে থাকেন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী । বৃহস্পতিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় ।



এই ঘটনার তদন্তে এবার সিআইডি ৷ বীরভূম জেলা পুলিশের তরফে ঘটনায় সিআইডি তদন্তের আর্জি জানানো হয়েছে । সূত্রের খবর, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট মিললেই বিশ্বভারতীর হস্টেলে ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনার তদন্তে নামবে সিআইডি ৷

