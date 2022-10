বোলপুর, 11 অক্টোবর : পুজো কাটতেই গরুপাচার মামলায় (Cattle Smuggling Case) ফের সিবিআইয়ের (CBI) তৎপরতা শুরু । মঙ্গলবার শান্তিনিকেতনে অস্থায়ী ক্যাম্প অফিসে এসে পৌঁছান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা ৷ সেখানে ডেকে পাঠানো হয় অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী সঞ্জীব মজুমদারকে । জানা গিয়েছে, অনুব্রত মণ্ডলের নামে-বেনামে থাকা একাধিক রাইস মিল-সহ বহু সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বীরভূমের আহমেদপুরের এই ব্যবসায়ী ।

গরুপাচার মামলায় ইতিমধ্যেই তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল-সহ 95 জনের নামে 35 পাতার চার্জশিট পেশ করেছে সিবিআই । তাই পুজো কাটতেই ফের তদন্তে তৎপর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা । শান্তিনিকেতনে রতনকুঠি গেস্ট হাউসে অস্থায়ী ক্যাম্প অফিসে মঙ্গলবার আসেন সিবিআই অফিসাররা ৷

এর আগে এই ক্যাম্প অফিসে ডেকে অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ একাধিক নেতা, ব্যবসায়ী, ব্যাংক আধিকারিক, রেজিস্ট্রি অফিসের আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই । একই ভাবে ফের কাজ শুরু করেছে তারা ।

এদিন ডেকে পাঠানো হয় সঞ্জীব মজুমদার নামে অনুব্রত ঘনিষ্ঠ এক ব্যবসায়ীকে ৷ বীরভূমের আহমেদপুরের বাসিন্দা এই ব্যবসায়ী ৷ জানা গিয়েছে, অনুব্রত মণ্ডলের একাধিক রাইস মিলের সঙ্গে যুক্ত তিনি ৷ এছাড়াও, অনুব্রতর অন্যান্য কোম্পানি ও ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত এই ব্যবসায়ী ৷

অনুব্রতর বোলপুরের বাড়িতে প্রায় সময় তাঁকে দেখা যেত ৷ অভিযোগ, মাত্র কয়েক বছরে সম্পত্তিতে ফুলেফেঁপে উঠতে দেখা গিয়েছে এই ব্যবসায়ী সঞ্জীব মজুমদারকে ৷ শুধু তাই নয় দলীয় সভা, মিটিং, মিছিলেও সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যেত এই ব্যবসায়ীকে । এই সমস্ত তথ্য হাতে পেয়েই এদিন তাঁকে ডেকে পাঠায় সিবিআই ।

এদিকে গতকালই জানা গিয়েছিল যে অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে গরুপাচার মামলায় সিবিআই এর পেশ করা চার্জশিটে নাম রয়েছে তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়ের (Satabdi Roy Name as Witness in CBI Charge Sheet) ৷ সাক্ষী হিসেবে ওই চার্জশিটের 46 নম্বরে নাম রয়েছে শতাব্দী রায়ের ৷ মোট 95 জনের নাম সাক্ষী তালিকায় রেখেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷

