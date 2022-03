কলকাতা, 24 মার্চ : বগটুই কাণ্ডে এবার সামনে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷ যে আটজনকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে, তাদের পোড়ানোর আগে মারধর করা হয় (Autopsy Report Claims Birbhum victims badly beaten up before being burnt alive) ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্টে এমনই তথ্য উঠে এসেছে বলে রামপুরহাট হাসপাতালের এক আধিকারিক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন ৷ ফরেনসিক তদন্তেও প্রাথমিকভাবে এই তথ্য সামনে এসেছে বলে ওই আধিকারিক জানিয়েছেন ৷

সোমবার রাতে বগটুইয়ের ঘটনাটি ঘটে ৷ অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রসের এক নেতা তথা স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখের খুনকে (TMC Leader Murdered at Rampurhat) কেন্দ্র করেই গোটা ঘটনাটি ঘটে ৷ মঙ্গলবার সকালে জানা গিয়েছিল যে ভাদু শেখের জেরে তাঁর অনুগামী বগটুই গ্রামে বোমাবাজি করছিল ৷ ভয়ে গ্রামের কয়েকটি বাড়ির বেশ কয়েকজন পুরুষ পালান ৷ মহিলা ও শিশুরা ভেতর থেকে তালা দিয়ে বাড়ির মধ্যেই ছিলেন ৷ তখন বাইরে থেকে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ৷

কিন্তু ময়নাতদন্ত ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট এই ঘটনার মোড় অনেকটাই ঘুরিয়ে দিল বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এদিকে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 20 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ রামপুরহাট থানার ওসিকে ক্লোজ করা হয়েছে ৷ রামপুরহাটের এসডিপিও-কে সরানো হয়েছে ৷ এছাড়া একাধিক পুলিশ আধিকারিক ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷

অন্যদিকে এই ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি ৷ বিরোধীরা এই ঘটনায় সরাসরি রাজ্য সরকারকেই দায়ী করেছে ৷ ইতিমধ্যে গ্রামে গিয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, বিজেপির প্রতিনিধি দল ৷ আজ, বৃহস্পতিবার সেখানে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee Visits Bagtui today) ৷ তিনি গ্রামের বাসিন্দা, নিহতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন ৷ বগটুই গ্রামে দাঁড়িয়েই তৃণমূল নেতা আনারুলকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata Orders to Arrest TMC Leader Anarul in Bagtui Case) ৷ ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণেরও ঘোষণা করেছেন (Mamata Announces Compensation for Bagtui Residents) ৷

