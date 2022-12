কলকাতা, 21 ডিসেম্বর: দিল্লি যাওয়া হল না অনুব্রত মণ্ডলের ৷ দিল্লির রাউস কোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট (Delhi Rouse Avenue Court) জারি করে ৷ এতে মঙ্গলবার কোটি কোটি টাকার গরুপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত দাপুটে তৃণমূল নেতাকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে জেরা করার কথা ছিল ইডির ৷ কিন্তু সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার- একদিনে পালটে অঙ্ক ৷ সোমবার রাউস কোর্টের প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি দিল্লি হাইকোর্টে আপিল করেন ৷ এদিকে এখন খুনের চেষ্টার অভিযোগে তিনি রাজ্য পুলিশের হাতে (Mondal moved the Delhi High Court on Tuesday against the production warrant issued by a Delhi court) ৷ এরইমধ্যে এবার দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করলেন বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি ।

জানা গিয়েছে, বালিঝুড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান শিবঠাকুর মণ্ডল 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় দল ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছেপ্রকাশ করেন ৷ তখন অনুব্রত মণ্ডল তাঁকে দুবরাজপুরের তৃণমূল কার্যালয়ে ডেকে পাঠান ৷ দু'জনের মধ্যে দল ছাড়া নিয়ে আলোচনা হতে হতে তা বচসায় গড়ায় ৷ জেলা সভাপতি অনুব্রত শিবঠাকুর মণ্ডলের গলা টিপে ধরেন বলে অভিযোগ ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার, 19 ডিসেম্বর রাতে ঠিক দিল্লি যাওয়ার আগের দিন দুবরাজপুর থানায় এফআইআর দায়ের করেন শিবঠাকুর ৷ এতে দুবরাজপুর থানা তাঁকে গ্রেফতার করে এবং আদালত 7 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ৷

সোমবার অনুব্রত মণ্ডলের পক্ষে আইনজীবী কপিল সিবাল রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে সওয়াল করেন গরুপাচার মামলাটি (Cattle Smuggling Case) পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত ৷ তাই সে রাজ্যে তাঁকে জেরা করা হোক ৷ তাঁর মক্কেলকে দিল্লিতে নিয়ে আসার কোনও যুক্তি নেই ৷ তবে এক্ষেত্রে ইডির পালটা যুক্তি, তারা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ তাই তাদের কোনও আঞ্চলিক অর্থাৎ এলাকা নিয়ে সীমা নেই ৷ তবে শেষ পর্যন্ত 'কেষ্ট'র বিরুদ্ধে রাউস কোর্টের প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট জারি রয়েছে ৷

দিল্লির তিহার জেলে বন্দি গরুপাচার কাণ্ডে আরেক অভিযুক্ত অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষী সায়গল হোসেন ৷ এছাড়া সেখানে রয়েছেন গরু ও কয়লাপাচার কাণ্ডের আরেক অভিযুক্ত এনামুল হক ৷ অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে এই তিনজনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করার পরিকল্পনা ছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকদের ৷ আপাতত 7দিনের জন্য তাতে জল ঢালল রাজ্য পুলিশ ও 'কেষ্ট'র বিরুদ্ধে ওঠা খুনের অভিযোগ ৷ দাপুটে তৃণমূল নেতা জামিনের আবেদনও করেননি ৷ তাই এটা বোঝাই যায়, তিনি কার্যত সুকৌশলে ইডির দিল্লি জেরা এড়িয়ে গিয়েছেন ৷ শিবঠাকুর মণ্ডলও দাবি করেছেন, 2021-এর ঘটনার অভিযোগ তিনি নিজের ইচ্ছেয় 2021-এর ডিসেম্বরে এফআইআর করেছেন ৷ এ নিয়ে তাঁর উপর কোনও চাপ ছিল না ৷ একে গরুপাচারে অভিযুক্ত 'কেষ্ট' ৷ তায় দোসর হল রাজ্যেই খুনের চেষ্টা ৷ 7দিন পর পুলিশ আরও 7দিন তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারে ৷ তারপর তৃণমূল নেতাকে দিল্লি নিয়ে যেতে পারবে কি ইডি ?

