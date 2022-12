অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে কী বললেন ফিরহাদ হাকিম ?

কলকাতা, 20 ডিসেম্বর: গরুপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল এখনও 'বীরভূমের বাঘ', সাংবাদিকদের বললেন মন্ত্রী তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে জেরার জন্য দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে ৷ একদিক সিবিআই এই পাচারকাণ্ড এবং বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতির হিসেব বহির্ভূত সম্পত্তি নিয়ে তদন্ত করছে ৷ 'কেষ্ট' এখন আসানসোলের বিশেষ সংশোধনাগারে বন্দি ৷ এর মধ্যে সিবিআইয়ের সঙ্গে সমান্তরাল তদন্তে নেমেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অথবা ইডি (Cattle Smuggling Case accused Anubrata Mondal to be interrogated in New Delhi by ED) ৷

ইডি অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লির সদর দফতরে নিয়ে গিয়ে জেরা করতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ৷ সোমবার তাতে সম্মতি দিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট (Rouse Avenue District Court) ৷ অভিযুক্ত অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট জারি করেছে আদালত ৷ তাই খুব শিগগিরি তাঁকে রাজধানী নিয়ে গিয়ে জেরা করা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, কেষ্টকে তিহাড় সংশোধনাগারে রাখা হবে ৷ সেখানেই রয়েছেন গরুপাচার কাণ্ডে আরেক অভিযুক্ত তাঁর দেহরক্ষী সায়গল হোসেন ৷ আর আছেন গরু ও কয়লাপাচার কাণ্ডের অন্যতম মূল অভিযুক্ত এনামূল হক ৷ দিল্লিতে এই তিনজন- অনুব্রত মণ্ডল, সায়গল হোসেন, এনামূল হককে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি ৷

গরুপাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) 11 অগস্ট বীরভূমের বোলপুরে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার হন অনুব্রত মণ্ডল ৷ এরপর তিনি সিবিআই হেফাজতে ছিলেন ৷ এই ক'মাসে তাঁর নতুন ঠিকানা আসানসোলের বিশেষ সংশোধনাগার ৷ পরে ইডিও তাঁকে গ্রেফতার করে ৷ এর মধ্যে অনুব্রতকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে জেরার আবেদন করে সিবিআই ৷ সেই আবেদন খারিজ হলেও ইডির আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত ৷ এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে কলকাতার মেয়র তথা তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিমের দাবি, অনুব্রত মণ্ডল নির্দোষ, তাঁকে ষড়যন্ত্রে ফাঁসানো হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "উপরে ভগবান ও নিচে আদালত আছে ৷ অনুব্রত নিশ্চই সুবিচার পাবেন ৷"

অনুব্রত মণ্ডের প্রশংসা করে 5 নভেম্বর রামপুরহাটে একটি দলীয় সভায় তাঁকে 'বীরভূমের বাঘ' বলে উল্লেখ করেন ফিরহাদ হাকিম ৷ সোমবারও সেই দাবি করেন মন্ত্রী-মেয়র ৷ সাংবাদিকদের উত্তরে এদিন তিনি সাফ জানান, ইডি দিল্লি নিয়ে গিয়ে জেরা করলেও তিনি মনে করেন 'বীরভূমের বাঘ' অনুব্রত মণ্ডলই ৷ তবে আদালতের নির্দেশ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি ববি ৷

প্রসঙ্গত, অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লি ডাকা নিয়ে প্রথম থেকে রাজ্যের শাসকদল চক্রান্তের অভিযোগে সিবিআই, ইডির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এরাজ্যে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক নেতাকে । অনুব্রত মণ্ডলের আইনজীবীও রাজ্যের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদের পক্ষে আবেদন করেছিলেন ৷ যদিও তা নাকচ হয়েছে ৷

