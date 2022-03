শান্তিনিকেতন, 21 মার্চ : পরীক্ষা বয়কট ঘিরে ফের উত্তাল হয়ে উঠল বিশ্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৷ এবার পড়ুয়াদের সঙ্গে অভিভাবকদের হাতাহাতি হল (Fight Between Students and Guardian on Exam Boycott in Visva Bharati) ৷ আর এই ঘটনায় উচ্চমাধ্যমিকের এক ছাত্র আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৷ এই ঘটনার জেরে বাতিল হয়ে গিয়েছে সব পরীক্ষা ৷ কিন্তু, এই ঘটনার জেরে ফের একবার এদিন বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাসে পুলিশকে ঢুকতে হল ৷ হাইকোর্টের নির্দেশে শান্তিনিকেতন থানার ওসি আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন ৷

প্রসঙ্গত, বিশ্বভারতীর 45টি বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল আজ থেকে ৷ পাশাপাশি আজ থেকেই বিশ্বভারতীর উচ্চমাধ্যমিকও শুরু হওয়ার কথা ৷ কিন্তু, উচ্চমাধ্যমিকের সময়সীমা বাড়ানোর দাবিতে পাঠভবনের পড়ুয়ারা ভাষাভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ৷ এমনকি পরীক্ষা বয়কটের ডাক দেয় ৷ এই ঘটনায় বেশ কিছু পড়ুয়ার অভিভাবকরা ক্ষিপ্ত হয়ে যান ৷ পরীক্ষা বয়কটের বিরুদ্ধে সরব হন তাঁরা ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উচ্চমাধ্যমিক বয়কটের সমর্থনকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে বচসা শুরু হয় তাঁদের ৷ যা একসময় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায় বলে অভিযোগ ৷

আরও পড়ুন : Visva-Bharati Agitation : উপাচার্যের সঙ্গে মতানৈক্য, দুই আধিকারিকের পদত্যাগ

হাতাহাতির জেরে এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জখম হয়েছেন ৷ রক্তও বেরিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ এই ঘটনার জেরে উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায় ৷ প্রসঙ্গত, প্রায় একমাস ধরে বিশ্বভারতীর হস্টেল ও ক্যান্টিন খোলার দাবিতে এবং অনলাইন পরীক্ষা চালু করার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন পড়ুয়ারা ৷ এমনকি বিশ্বভারতীর রেজিস্ট্রারকে ঘেরাও করেও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন পড়ুয়ারা ৷ কিন্তু, পরীক্ষা বয়কটকে ঘিরে অভিভাবকদের সঙ্গে পড়ুয়াদের হাতাহাতির ঘটনায় পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

এই পরিস্থিতিতে আজ ফের একবার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পুলিশকে ঢুকতে হয়েছে ৷ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে শান্তিনিকেতন থানার ওসি ক্যাম্পাসে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ পড়ুয়াদের কাছে তিনি জানতে চান, তারা স্বেচ্ছায় পরীক্ষা বয়কট করেছে কিনা ? ওসিও পড়ুয়াদের বিক্ষোভ তুলে নিতে অনুরোধ করেন ৷

আরও পড়ুন : Visva Bharati Agitation : প্রায় 30 ঘণ্টা পর ঘেরাও মুক্ত কর্মসচিব-সহ বিশ্বভারতীর আধিকারিকেরা

হস্টেল খোলা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট মামলা চলছে ৷ আগামী 22 মার্চ ওই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে ৷ তবে, দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা ৷

আরও পড়ুন : Visva Bharati : আমরণ অনশন-সহ কর্মসচিবকে ঘেরাও করে বিশ্বভারতীতে চলছে বিক্ষোভ