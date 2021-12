বোলপুর, 18 ডিসেম্বর : হচ্ছে না শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা । বিকল্প হিসাবে বোলপুর ডাকবাংলো মাঠে পৌষমেলা করছে বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ (Alternative Poush Mela at Bolpur) ৷ সেই মেলা নিয়ে এদিন বোলপুর মহকুমা প্রশাসনিক ভবনে একটি বৈঠক করেন মেলা কমিটি ও আধিকারিকেরা ৷ মেলার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়েও আলোচনা হয় এদিন (Administrative meeting for final preparation of Alternative Poush Mela at Bolpur) ৷

বিকল্প হিসাবে বোলপুর ডাকবাংলো মাঠে পৌষমেলার আয়োজন করেছে বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ । সেই মেলায় সহযোগিতা করছে বোলপুর পৌরসভা ও ব্যবসায়ী সমিতি । শুক্রবার পৌরসভার পক্ষ থেকে মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন বোর্ড সদস্যা পর্ণা ঘোষ-সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা ৷ পাশাপাশি দুটি মাঠে বসছে মেলা । জানা গিয়েছে, ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় 800 স্টলটি থাকবে মেলায় ৷ থাকছে নাগরদোলা । এছাড়া, বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের তরফে প্রায় 200 ভলান্টিয়ার সুষ্ঠভাবে মেলা পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন । জল, আলো, ডাস্টবিন পরিষেবা দেবে বোলপুর পৌরসভা । নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে বোলপুর ও শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়াররা ৷ বসানো হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা ৷

শুক্রবার বোলপুর মহকুমা প্রশাসনিক ভবনে বিকল্প এই মেলা নিয়ে একটি বৈঠক হয় ৷ উপস্থিত ছিলেন বোলপুর মহকুমা শাসক অয়ন নাথ, বোলপুরে এসডিপিও অভিষেক রায় ৷ মেলা কমিটির পক্ষ থেকে মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরসভার তরফে ওরম শেখ, সুকান্ত হাজরা এবং ব্যবসায়ী সমিতির তরফে সুনীল সিং, সুব্রত ভকত সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন ৷ বৈঠকের পর মহকুমা শাসক অয়ন নাথ বলেন, "কোভিড প্রোটোকল মেনে মেলা করা হচ্ছে ৷ সেই নিয়েই দীর্ঘ আলোচনা করা হল ৷ জল, আলো, দূষণ প্রভৃতি বিষয়ে কথা হল ৷ সুষ্ঠভাবেই হবে এই মেলা ।" বোলপুরের এসডিপিও অভিষেক রায় বলেন, "নিরাপত্তা বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে ৷ পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ার থাকছে ৷ সিসিটিভি বসানো হবে ৷"