শান্তিনিকেতন, 23 মে : ইটিভি ভারতের খবরের জেরে কোপাই নদীতে বেআইনিভাবে মাটি কাটা রুখতে অভিযান চালাল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর ৷ সোমবার এই অভিযানে উপস্থিত ছিল শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ (Police and Administration raid against illegal soil cutting in Kopai) । নদী তীরবর্তী বিভিন্ন জায়গা থেকে আটক করা হয় বেশ কয়েকটি ট্রাক্টর ।

প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই বোলপুরের 3 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরের ধর্মেন্দ্র সিংয়ের নেতৃত্বে কোপাই নদী থেকে মাটি কাটা হচ্ছে ৷ দিনে দুপুরে মাটি কেটে পাচার করা হচ্ছে । ওই তৃণমূল কাউন্সিলরের ইট ভাটাও রয়েছে ৷ রবিবারই এই খবর প্রকাশিত হয় ইটিভি ভারতে ৷ কোপাই নদীতে মাটি কাটার উপর প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । সেই নিষেধাজ্ঞা কার্যত উপেক্ষা করে নদীতে ট্রাক্টর নামিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শ্রমিকদের দিয়ে মাটি কাটাচ্ছিলেন ওই তৃণমূল কাউন্সিলর । এই খবরের জেরে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন ৷

কোপাইয়ে মাটি মাফিয়াদের রুখতে অভিযান প্রশাসনের

তারপরেই সোমবার কোপাই নদীর বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালায় ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকরা ৷ সঙ্গে ছিল শান্তিনিকেতন থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশও ৷ এদিন অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকটি মাটি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করে প্রশাসন । প্রসঙ্গত, দিনের পর দিন মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে ধ্বংস হচ্ছে কোপাই নদী ৷ চাষ জমির সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে পড়ছে নদীগর্ভ ৷ প্রাক বর্ষায় বাড়ছে প্লাবনের আশঙ্কা। বোলপুর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সঞ্জয় রায় এদিন ইটিভি ভারতকে বলেন, "ইটিভি ভারতের একটি রিপোর্ট দেখে আমরা আজ অভিযান চালাই ৷ পুলিশকেও খবর দিয়েছি ৷ কয়েকটি মাটি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করেছি ৷ আইনগত যা ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা নেব ।"