বোলপুর, 21 ডিসেম্বর : মাদক ব্যবসা এবং মাদক সেবনের রমরমা বোলপুর শান্তিনিকেতনে ৷ কোভিডের জেরে গতবছর দীর্ঘ লকডাউনের কারণে সম্প্রতি ব্রাউন সুগার, হেরোইনের মত নেশাজাত দ্রব্যে আসক্তি বেড়েছে রবি ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত শান্তিনিকেতনের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ৷ রাঙামাটির দেশ বোলপুরে তাই উদ্বেগ এখন সব মহলেই (Administration is worried as youths in bolpur addicted to drugs) ৷

বিশ্বভারতী, কোপাই নদী, সোনাঝুরির হাট দেখতে কেবল ভিনরাজ্যের মানুষ নয়, বিশ্বভারতীতে আনাগোনা লেগে থাকে ভিনদেশিদেরও ৷ সেখানকার যুব সম্প্রদায়ের এমন মাদকাসক্তি নিয়ে চিন্তার ভাঁজ অনুব্রত মণ্ডলের কপালেও ৷ সম্প্রতি বোলপুরের গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে তৃণমূল সমর্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের নিয়ে একটি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি (Anubrata Mondal expresses his concern regarding this issue) ।

3-10 গ্রাম মাদক বিকোচ্ছে 50-200 টাকা দামে, অথচ সব জেনেও নাকি নিশ্চুপ প্রশাসন ৷ স্থানীয়দের অভিযোগ তেমনটাই ৷ আর মাদক সেবনকারীদের দাবি, পুলিশ মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় না, অথচ যারা সেবন করে পুলিশ কেবল আটক করে তাদের ৷ শরীরের জন্য ক্ষতিকর জেনেও এর আসক্তি থেকে সরে আসতে পারছে না বলে জানাচ্ছে মাদক সেবনকারীরা ৷ তাদের বক্তব্য, মাদক সেবন না করলে দুর্বল হয়ে পড়ে তারা ৷ কোনও কাজ করার ইচ্ছে থাকে না ৷ সেজন্য মাদক সেবন করে তারা ৷ এতে কাজ করার এনার্জি পায় ৷

মাদকাসক্ত বোলপুরের যুব সম্প্রদায়, উদ্বেগ বাড়ছে প্রশাসনের

আরও পড়ুন : MP Police Arrest Youth in Bolpur : যুবতীর নগ্ন ছবি পোস্ট, বোলপুরের যুবককে গ্রেফতার করল মধ্যপ্রদেশ পুলিশ

যদিও এ প্রসঙ্গে বোলপুরে এসডিপিও অভিষেক রায় ইটিভি ভারতকে বলেন, "পুলিশ মাদকচক্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে নেশার সামগ্রী ৷ এমনকী যারা নেশায় আসক্ত তাদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সুস্থ করারও বন্দোবস্ত করছে পুলিশ।"