বাঁকুড়া, 6 ডিসেম্বর : স্কুল খুলতেই ক্লাসরুমে ছাত্র-ছাত্রীদের নাচের একাধিক ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে (Dance in Classroom at Bankura) ৷ খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে একাধিক স্কুল ৷ এবার ঘটনাস্থল বাঁকুড়া । দীর্ঘদিন পর স্কুল খোলার আনন্দে ক্লাসরুমের মধ্যে কয়েকজন ছাত্রীর নাচের ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে যায় বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের রাইপুর ব্লকে । ছাত্রীদের নাচের এই ভিডিয়ো দেখেই ব্যবস্থা নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ । অভিভাবকদের ডেকে পাঠানোর পাশাপাশি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের মোবাইল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ।



নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়া সেই ভিডিয়োতে (Viral Video of Dance in Classroom in a School of Bankura) দেখা যাচ্ছে, চার-পাঁচ জন ছাত্রী ক্লাসরুমের মধ্যে বাংলা ও হিন্দি গানের তালে নাচছে । শনিবার এই ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই নানা মন্তব্য ধেয়ে আসতে শুরু করে । ছাত্রীদের নাচের এই ভিডিয়ো স্কুল কর্তৃপক্ষের নজরে আসতেই তড়িঘড়ি পরিচালন সমিতির বৈঠক ডেকে এর তীব্র নিন্দা করা হয় ৷

আরও পড়ুন : School Girls Smoking in the Class: স্কুল খুলতেই ক্লাসে বসে সুখটান ছাত্রীদের, ভাইরাল ভিডিও

এর পাশাপাশি ভিডিয়োয় নৃত্যরত ছাত্রীদের অভিভাবকদের আজ স্কুলে ডাকা হয়েছে । রাইপুরের ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মধুসূদন মণ্ডল ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়ে জানান, সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের নাচের একটি ভিডিয়ো পোস্ট হয়েছে । ওই ভিডিয়োয় স্কুলের ছাত্রীরাই রয়েছে ৷ স্কুলের মধ্যে এই ধরনের কাজ করা একেবারেই অনুচিত । বিষয়টি জানার পরই দ্রুত পরিচালন সমিতির বৈঠক ডাকা হয় । সেখানে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোমবার ওই ছাত্রীদের অভিভাবকদের ডাকা হয়েছে । একইসঙ্গে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলে পড়ুয়াদের মোবাইল নিষিদ্ধ করা হয়েছে । ছাত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার ক্লাসের মধ্যে ওই ভিডিয়োটি (Classroom Dance in a School of Bankura) করার পর কোনওভাবে তা কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেয় । হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জারের মতো প্ল্যাটফর্মে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । যদিও ওই স্কুলেরই অন্য এক শিক্ষক দাবি করেছেন, ভিডিয়োয় স্কুলের কয়েকজন ছাত্রী নাচছে ঠিকই, তবে এডিট করে ওই নাচের সঙ্গে নানা ধরনের গান জুড়ে দেওয়া হয়েছে । ভিডিয়োটা দেখলেই বোঝা যাবে তা পুরোটাই এডিট করা । ছাত্রীরা খোলা মনে আনন্দ করে ভিডিয়ো তুলেছে । কিন্তু যারা তাদের এই নাচকে এডিট করে নানারকম গান জুড়ে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েছে, তারা মোটেও ভাল কাজ করেনি । এতে স্কুলের সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে ।

ক্লাসরুমে এহেন নাচের বিষয়ে এক অভিভাবক জানান, ক্লাসরুমের মধ্যে ভিডিয়ো করা ঠিক হয়নি । তবে ছাত্রীদের নাচের ওই ভিডিয়ো এডিট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো হয়েছে । এটা অত্যন্ত কুরুচিকর ।

আরও পড়ুন : Raiganj Dance Controversy : প্রাথমিক স্কুল চত্বরে মঞ্চ বেঁধে উদ্দাম নাচ, টিচার ইনচার্জকে শোকজ