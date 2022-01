বাঁকুড়া, 11 জানুয়ারি : এবার প্লাস্টিকের চাল বিতরণের অভিযোগ উঠল বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের অন্তর্গত গদারডিহি গ্রাম পঞ্চায়েতের সংগ্রামপুর গ্রামে । গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গত দুই সপ্তাহ ধরে আইসিডিএস স্কুল যে চাল দিচ্ছিল সেই চালে মিশ্রিত ছিল প্লাস্টিক চাল (Villagers are Complaining that they are getting plastic rice from the ICDS School ) ৷ গ্রামের মানুষ তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন বলেই দাবি তাদের ।

চালটি জলে দিলে লম্বা হচ্ছে এবং ভাসছে, এছাড়াও আগুনে দিলে প্লাস্টিকের মতই জলছে এটি একটি অন্য ধরনের চাল অর্থাৎ প্লাস্টিকের চাল ৷ এমনটাই দাবি করছে সংগ্রামপুর গ্রামের মানুষজন । সরস্বতী বাউরি নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, "চালটি যখন রান্না করতে যাই তখন দেখছি পোকার মতো জলে ভাসছে, বাচ্চাদের চাল যেহেতু এর অবিলম্বে ব্যবস্থা হোক ।" আরেক বাসিন্দা শ্যামলী বাউরি জানান, এভাবে খারাপ চাল দেওয়ার থেকে অনেক ভাল যে চাল দেওয়া বন্ধ করে দিক সরকার ৷

আইসিডিএস স্কুল থেকে প্লাস্টিক চাল বিলির অভিযোগ বাঁকুড়ায়

এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে । সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি সৌমিত্র খাঁ এনিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি ৷ বাঁকুড়া জেলার জেলাশাসককেই এই ঘটনার জন্য দায়ি করে সুর চড়িয়েছেন তিনি ৷ এবং অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানিয়েছেন । তবে স্থানীয় পঞ্চায়েত উপপ্রধান এই অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন । তাঁর বক্তব্য, পুরো বিষয়টি না জানলে বলা সম্ভব নয় ৷ আপাতত তাঁর কাছে অন্য আইসিডিএস স্কুল থেকে এই বিষয়ে কোনও অভিযোগ আসেনি ৷