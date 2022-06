মেজিয়া (বাঁকুড়া), 5 জুন : গণপিটুনিতে মারা গেলেন প্রৌঢ় ৷ ঘটনাটি বাঁকুড়ার মেজিয়া থানার অন্তর্গত লালবাজার গ্রামের ৷ মৃত প্রৌঢ় সরফুল খান (60) ৷ বাসের কন্ডাক্টরের সঙ্গে তর্কাতর্কির পর বাড়ি ফেরার পথে নিজের পাড়াতেই তিনজন দুষ্কৃতী তাঁকে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ । আক্রমণের কারণেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধের (Old man allegedly beaten to death at Mejia in Bankura) ৷ যদিও বাস কন্ডাক্টরের সঙ্গে বচসার ঘটনার ফলশ্রুতিতে এই মৃত্যু কি না, তা স্পষ্ট নয় ।

রবিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ সরফুল খানের পরিবার পুরুলিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বেসরকারি বাসে ওঠে । বাসে ওঠার সময় প্রৌঢ়ের মেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে গেলেও তাঁর স্ত্রী'য়ের বাসে উঠতে দেরি হওয়ায় কন্ডাক্টর চটে যান ৷ এ নিয়ে সরিফুল খানের সঙ্গে তাঁর বচসাও বাধে (Elderly man allegedly beaten to death in Mejia Bankura) ।

বাঁকুড়ার মেজিয়া থানা এলাকায় বৃদ্ধকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ

আরও পড়ুন : Mentally Challenge Youth Death : গণপিটুনিতে মৃত্যু মানসিক ভারসাম্যহীন যুবকের, গ্রেফতার 5

স্ত্রী ও মেয়েকে বাসে তুলে দিয়ে বাড়ি ফেরার পথেই আক্রান্ত হন সরফুল খান ৷ পরিবারের অভিযোগ, সেই সময় তাঁর উপর চড়াও হয় হাবিবুল শেখ, শামিম শেখ, সেব্রাতি শেখ ৷ দু'পক্ষের মধ্যে প্রথমে ধস্তাধস্তি শুরু হলেও পরে তিনজন মিলে বৃদ্ধ সরফুলকে মারধর করে । এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর হয় বছর ষাটের সরফুল খানের ।

জানা গিয়েছে, যারা প্রৌঢ়কে মারধর করেছে, তারা এবং সরফুল একই পাড়ার বাসিন্দা ৷ তবে ঠিক কী কারণে এই হত্যা তা এখনও সঠিক জানা যায়নি ৷ ঘটনার পিছনে পুরনো শত্রুতা আছে নাকি জমি সংক্রান্ত বিবাদ ? তবে এলাকাবাসীর অভিযোগ, অভিযুক্ত ওই তিন ব্যক্তির জোর অনেক বেশি হওয়ায় কেউ কখনও পেরে ওঠে না । অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে ৷ তবে সরফুলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে তিনজন ৷ এখনও কারও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি । পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে মেজিয়া থানার পুলিশ ।