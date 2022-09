বাঁকুড়া, 17 সেপ্টেম্বর: উদ্বেগ বাড়িয়ে রাজ্যে ক্রমে বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ৷ গত কয়েকদিন ধরে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী (Dengue cases are increasing in Bankura) ৷ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন মারাও গিয়েছেন । বাঁকুড়াতেও বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ (Dengue in Bankura) ৷ বাঁকুরা শহরের পৌর এলাকায় শুধুমাত্র একটি ওয়ার্ডেই ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় 50 জন ৷

বাঁকুড়া পৌরসভার 19 নম্বর ওয়ার্ডে এই ডেঙ্গির প্রকোপের ঘটনা ঘটেছে ৷ এলাকাবাসীর অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে ওই ওয়ার্ডের নালা-নর্দমাগুলি দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার করা হয়নি ৷ তার জেরেই হয়তো ডেঙ্গির (Dengue) এই প্রকোপ ৷ শনিবার সকালে বাঁকুড়া পৌরসভার তরফ থেকে মেডিক্যাল টিম ওই এলাকা পরিদর্শনে যায় ৷ এলাকাবাসীকে অনুরোধ করা হয় জল জমতে না দিতে এবং এলাকা পরিষ্কার-পরিছন্ন রাখতে । পৌরসভার তরফে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জন-সচেতনতামূলক প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ কোনও উপসর্গ দেখা দিলেই ডেঙ্গির পরীক্ষা করার কথা বলা হচ্ছে ৷

ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা বাঁকুড়া পৌরসভার জনস্বাস্থ্য বিভাগের চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল শেখ আজিজুর রহমান অবশ্য ঘিঞ্জি এলাকায় জমা জলের সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন ইতিমধ্যেই বাঁকুড়া পৌরসভা এবং স্বাস্থ্য দফতরের বিশেষ দল এলাকায় এসে কাজ শুরু করেছে ।