জলপাইগুড়ি, 15 ফেব্রুয়ারি: গন্ডার হত্যায় মোস্ট ওয়ান্টেড শার্প শুটার ও চোরাশিকারিকে গ্রেফতার করল জলদাপাড়া ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশন ও পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (poacher arrested by the Jaldapara Wildlife Division and the Special Operation Group ) । আসাম রাজ্যের চিরাং জেলা থেকে গ্রেফতার হয়েছে মোস্ট ওয়ান্টেড চোরাশিকারি লেকেন বসুমাতা । উত্তরবঙ্গের গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগ ও জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের গন্ডার হত্যায় এই লেকেন বসুমাতার নাম ছিল । দীর্ঘদিন থেকেই বন্যপ্রাণী বিভাগের মোস্ট ওয়ান্টেড ছিল এই লেকেন বসুমাতা । বুধবার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আলিপুরদুয়ার কোর্টে তোলা হয় ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ ও জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের বনকর্মীদের নিয়ে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ বানানো হয় (Jaldapara Wildlife Division) । এরপরেই অসম রাজ্যে পাড়ি দেয় এই রাজ্যের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ । অসমের চিরং জেলা থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ এবং বন বিভাগের যৌথ অভিযানে মোস্ট ওয়ান্টেড শার্প শুটার কাম গন্ডার শিকারী লেকেন বসুমাতাকে গ্রেফতার করা হয় । চিরাং জেলা আদালত থেকে ট্রানজিট রিমান্ড পাওয়ার পর বুধবার তাঁকে আলিপুরদুয়ার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা হয় । জলদাপাড়া বনবিভাগ 14 দিনের রিমান্ডে নেয় লেকেন বসুমাতাকে ।

উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণী বিভাগের মুখ্য বনপাল রাজেন্দ্র জাখর জানান, একজন বন্যপ্রাণী চোরা শিকারিকে ধরা গিয়েছে । 2021 সালের এপ্রিল মাসে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের গন্ডার হত্যা হয়েছিল। সেই হত্যার মাস্টারমাইন্ড ছিল লেকেন বসুমাতা । আমরা ওকে ধরার অনেক চেস্টা করেছিলাম । কিন্তু ধরতে পারা যায়নি । ওই মামলায় ও মোস্ট ওয়ান্টেড ছিল লেকেন । গরুমারা জাতীয় উদ্যানে গণ্ডার হত্যার ঘটনায় লেকেনের নাম ছিল । সন্দেহের তা লেকেন এই চত্তরেই বন্যপ্রাণী শিকারের কিংপিং-এর সন্দেহের তালিকায় লেকেনের নাম ছিল । আরও একজন তার সঙ্গে আছে । এর আগে গন্ডার হত্যার পরে একটা রাইফেল ধরা হয়েছিল । রাইফেলটা লেকেন এখানকার লোককে দিয়েছিল । তদন্তে জানা গিয়েছে, লেকেন বসুমাতা জলদাপাড়া ও গোরুমারায় অনেকগুলো গন্ডার হত্যা ও শিং পাচারের ঘটনায় জড়িত ছিল ।

উল্লেখ্য, লেকেন বসুমাতা একজন শার্প শুটার। লেকেনের ধরা পরাটা বন বিভাগের জন্য একটি বিশাল সাফল্য । দীর্ঘ দিন ধরেই লেকেনের খোঁজ চলছিল । অবশেষে মোস্ট ওয়ান্টেড লেকেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন 1972-এ একটি মামলা শুরু হয়েছে ।