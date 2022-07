জলপাইগুড়ি, 24 জুলাই: ডিজিটাইজেশনের ছোঁয়া আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনে (Digital for Ticket Checking system has been launched at Alipurduar Railway Division) । যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষার ক্ষেত্রে ডিজিটাল হল এই রেলওয়ে ডিভিশন । এবার থেকে যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষার জন্য লিস্ট নিয়ে ঘুরবেন না টিকিট পরীক্ষকরা, পরিবর্তে এইচএইচটি (Hand Held Terminals) নামক ইলেকট্রনিক গেজেটের মাধ্যমেই টিকিট পরীক্ষা করবেন টিটিই-রা (Travelling Ticket Examiner) ।

শনিবার থেকে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের 24টি মেশিনের মাধ্যমে ডিজিটাল টিকিট পরীক্ষা শুরু করা হল । এবার থেকে এইচএইচটি যন্ত্রের মাধ্যমেই টিকিট পরীক্ষা চলবে আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনে। এদিন প্রথম পর্যায়ে 20505 ডাউন ডিব্রুগড়-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসে এই ডিভাইসের মাধ্যম ডিজিটাল চেকিং করা হয় ।

এদিন আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনের ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার এস উমেশ জানান, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে আজ থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস ও ট্যুরিস্ট স্পেশাল ভিস্তা ডোমে ট্যুরিস্টদের টিকিট এই মেশিনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় । হ্যান্ড হেল্ড টার্মিনাল যন্ত্রের সাহায্য টিকিট পরীক্ষা করা হয় । প্রথম পর্যায়ে আমরা 24টি মেশিন দিয়ে টিকিট চেকিংয়ের কাজ শুরু করা হল । এই প্রথম এই মেশিন আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ব্যবহার শুরু হল । এবার থেকে সব ট্রেনেই যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষার জন্য এই মেশিন ব্যবহার করা হবে ।