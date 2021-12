মাদ্রিদ, 20 ডিসেম্বর : চোট সারিয়ে সদ্য ফিরেছেন কোর্টে ৷ তাই বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সংশয়ে ছিলেন ৷ সেই সংশয় আরও বাড়িয়ে এবার করোনার কোপে রাফায়েল নাদাল ৷ আবু ধাবির টুর্নামেন্ট খেলে দেশে পৌঁছে মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন ক্লে-কোর্টের রাজা (Rafael Nadal tests covid positive upon arrival in Spain) ৷

পায়ের চোট সারিয়ে সুস্থ হওয়ার পর গত সপ্তাহে মরু শহরে একটি প্রদর্শনী টুর্নামেন্টে কোর্টে নেমেছিলেন নাদাল (Nadal comes back from injury in the Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi last week) ৷ কুয়েত এবং আবু ধাবিতে করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ থাকলেও স্পেনে পৌঁছে তাঁর আরটিপিসিআর পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে বলে জানিয়েছেন 20টি মেজরের মালিক ৷

অনুরাগীদের জ্ঞাতার্থে এক সোশ্যল মিডিয়া পোস্টে রাফা লেখেন, "আমি সকলকে জানাতে চাই যে, আবু ধাবির টুর্নামেন্ট খেলে দেশে ফিরে আমি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছি ৷ স্পেনে পৌঁছে আমি যে আরটিপিসিআর পরীক্ষা করিয়েছি তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ৷" আরেকটি টুইটে নাদাল জানান, আপাতত কিছুটা বিড়ম্বনার মধ্যে থাকলেও ধীরে ধীরে তা কাটিয়ে উঠবেন তিনি ৷ একইসঙ্গে সংস্পর্শে আসা সকলকে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন তিনি ৷

করোনা আক্রান্ত হওয়ায় আসন্ন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে স্প্যানিয়ার্ডের যোগদান নিয়ে সংশয় যে আরও বাড়ল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ৷ কারণ বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম শুরু হতে আর এক মাসও বাকি নেই ৷ তার আগে করোনার সঙ্গে লড়াই করে নাদাল ফিট হয়ে উঠতে পারবেন কি না, চিন্তায় অনুরাগীরা ৷