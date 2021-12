লুসানে (সুইজারল্যান্ড), 2 ডিসেম্বর : 2004 এথেন্স অলিম্পিকসে তিনি আর একটু তৎপর থাকলে অ্যাথলেটিকসে ভারতের প্রথম পদকপ্রাপ্তি অঞ্জু ববি জর্জের (Anju Bobby George) নামেই লেখা থাকত ৷ এথেন্স অলিম্পিকসে (Athens Olympics 2004) পঞ্চমস্থানে শেষ করার পথে 6.83 মিটার দূরত্ব লাফিয়েছিলেন অঞ্জু ৷ যা আজও জাতীয় রেকর্ড ৷ অল্পের জন্য অলিম্পিকস পদক হাতছাড়া হওয়ার দুঃখ হয়তো আজীবন বয়ে বেড়াবেন কেরলের অ্যাথলিট ৷ তবে তাঁর সেই দুঃখ অনেকটাই লাঘব হবে যদি আগামিদিনে তাঁর দেখানো পথেই কোনও অ্যাথলিট অলিম্পিকসে পদকজয়ের স্বপ্নপূরণ করে ৷

সেই লক্ষ্যেই 2016 সালে কর্নাটকে পথ চলা শুরু করেছিল অঞ্জু ববি স্পোর্টস ফাউন্ডেশন (Anju Bobby George Sports Foundation) ৷ 2021 অঞ্জুর স্বপ্নের অ্যাকাডেমি থেকে অনূর্ধ্ব-20 বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে রুপো এসেছিল ভারতের ঘরে ৷ দু'বারের অলিম্পিয়ান লং জাম্পারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আগামীতে আন্তর্জাতিক স্তরে দেশকে হয়তো আরও সাফল্য এনে দেবে অঞ্জুর অ্য়াকাডেমি ৷ তবে তাঁর এই উদ্যোগ আন্তর্জাতিক স্তরের স্বীকৃতি এনে দিল বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের একমাত্র পদকজয়ীকে (2003) ৷

বুধবার বিশ্ব অ্যাথলেটিকসের গভর্নিং বডি 'বর্ষসেরা মহিলা' সম্মানে সম্মানিত করল অঞ্জু ববি জর্জকে (World Athletics Awards Anju Bobby George as Woman of the Year) ৷ কেবল লং জাম্পই নয়, ভারতবর্ষে খেলাধুলোর প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের জন্য এই সম্মান অর্জন করলেন অঞ্জু ৷ একইসঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের মেয়েদের তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করতে পেরেছেন বলে জানিয়েছে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস ৷

দেশের অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সহ-সভাপতি (সিনিয়র) পদে আসীন অঞ্জু বরাবরই সরব হয়েছেন লিঙ্গ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে ৷ এইসব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েই প্রাক্তন অলিম্পিয়ান লং-জাম্পারকে বিশেষ সম্মান জানাল বিশ্ব অ্যাথলেটিকসের গভর্নিং বডি ৷ বুধবার এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে অঞ্জুকে বিশেষ এই সম্মান প্রদান করে তারা ৷ 'বর্ষসেরা অ্যাথলিট' নির্বাচিত হয়েছেন অলিম্পিকস চ্যাম্পিয়ন জামাইকার এলাইনি থম্পসন হেরা এবং নরওয়ের কার্স্টেন ওয়ারহোম (Elaine Thompson-Herah of Jamaica and Karsten Warholm of Norway were named the World Athletes of the Year) ৷