লন্ডন, 20 এপ্রিল : চলতি বছরে উইম্বলডন খেলা হবে না রাশিয়ার দানিল মেদভেদেভের ৷ ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার ‘অযাচিত’ আক্রমণের জেরে অল ইংল্যান্ড ক্লাবের ঘাসের কোর্টে নেই কোনও রাশিয়ান খেলোয়াড় ৷ খেলতে পারবেন না বেলারুশের খেলোয়াড়রাও ৷ সবমিলিয়ে যুদ্ধের আবহে নিজেদের সিদ্ধান্তেই অনড় রইল যুক্তরাজ্য সরকার (Wimbledon Bans Russian Belarus players) ৷

আগেই সেদেশের ক্রীড়ামন্ত্রী নাইজেল হাডলস্টোন জানিয়েছিলেন, গতবারের যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জয়ীকে ঘোষণা করতে হবে ইউক্রেনে মস্কোর এই আগ্রাসনের নীতির বিরোধী তিনি ৷ একইসঙ্গে তিনি যে ভ্লাদিমির পুতিনের ঘোর বিরোধী, তাও সদর্পে ঘোষণা করতে হবে ৷ তাহলেই দানিলের 2022 উইম্বলডনে খেলার ছাড়পত্রের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে যুক্তরাজ্য সরকার ৷ একই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল বাকি খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রেও ৷

আরও পড়ুন : উইম্বলডন খেলতে হলে নিজেকে 'পুতিনবিরোধী' ঘোষণা করতে হবে মেদভেদেভকে

শেষ পর্যন্ত নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে বরিস জনসনের সরকার ৷ কয়েকদিন আগে কিভে গিয়ে ফের ইউক্রেনের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়ে এসেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই হিসেবেই 27 জুন থেকে 10 জুলাই অবধি অনুষ্ঠিত হতে চলা বছরের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লাম থেকে দূরেই রাখা হল রাশিয়া, বেলারুশের খেলোয়াড়দের ৷ ইউক্রেনের শত্রু দেশ হিসেবে প্রতিপন্ন রাশিয়া এবং বেলারুশের টেনিস তারকারা দেশের পতাকাবাহক হয়ে কোনও এটিপি কিংবা ডব্লুটিএ ট্যুরে অংশ নিতে পারছেন না ৷ নিরপেক্ষ অ্যাথলিট হিসেবে সমস্ত টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছেন তাঁরা (Russian and Belarusian players are participating in ATP and WTA tours as nutral) ৷