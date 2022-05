কলকাতা, 12 মে : ভারতে প্রথমবার বসতে চলেছে সবচেয়ে বড় বিশ্বমানের দাবার আসর । বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের বিশ্বনাথন আনন্দ বনাম কার্লসেন দ্বৈরথ, চেন্নাইয়ের মাটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে । কিন্তু দাবা অলিম্পিয়াডের মতো আসর ভারতে হয়নি । স্বাভাবিকভাবেই চৌষট্টি খোপের মহাযুদ্ধ ঘিরে ভারতীয় দাবা জগতে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে (First time biggest world class chess event to be held in India)।

পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন সুপার গ্র্যান্ডমাস্টার বিশ্বনাথন আনন্দ ইতিমধ্যেই ভারতীয় দলের মেন্টর হিসেবে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন (Viswanathan Anand Indian team mentor in Chess Olympiad)। দাবা অলিম্পিয়াডের জন্য এখনও ভারতীয় দল ঘোষণা হয়নি । তবে আনন্দের এই ভূমিকা ভারতীয় দাবাড়ুদের কাছে শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে । দাবা অলিম্পিয়াডে যোগ দিচ্ছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন । যা চমকপ্রদ ! ইউক্রেন-সহ বিশ্বের 100টিরও বেশি দেশ থেকে মোট 213টি দল দাবা অলিম্পিয়াডে অংশ নেওয়ার জন্য নাম লিখিয়েছে । তামিলনাড়ুর মহাবালিপুরামে 28 জুলাই থেকে বসছে 44তম দাবা অলিম্পিয়াড । প্রতিযোগিতা চলবে 10 অগস্ট পর্যন্ত (Chess Olympiad)।

অল ইন্ডিয়া দাবা ফেডারেশনের সচিব ভারত সিংহ চৌহান বলেন, "এখনও অবধি 100টিরও বেশি দেশ থেকে ওপেন বিভাগে 11টি দল এবং মহিলা বিভাগে 98টি দল আসন্ন দাবা অলিম্পিয়াডে খেলার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছে । খেলোয়াড়দের নাম জানা যায়নি।" চৌহান আরও বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, নেদারল্যান্ডস এবং ইউক্রেনের মতো বড় দাবা খেলিয়ে দেশগুলি অলিম্পিয়াডে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে । এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না রাশিয়া ও বেলারুশের দাবা খেলোয়াড়রা । কারণ ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের কারণে এই দেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশন (এফআইডিইডি) ।"

ভারতের 4টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে । তার মধ্যে ওপেনে 2টি এবং মহিলা বিভাগে 2টি দল নামবে । ইতিমধ্যেই ভারতের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়েছে । এছাড়াও, ভারত আরও একটি দল বাছাই করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে । যদি অস্বাভাবিক কোনও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যার ফলে অতিরিক্ত দল নামানোর প্রয়োজন পড়ে, তখন ভারত সেই দল নামাবে । আইসিএফ জানিয়েছে, 28 জুন কয়েকটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত দলটি নির্বাচন করা হবে ।