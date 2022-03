আম্মান (জর্ডন), 15 মার্চ : শেষদিনেও ঘরে এল জোড়া সোনা (Vishwanath and Vanshaj strike gold on last day of the tournament) ৷ জর্ডনে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ইয়ুথ এবং জুনিয়র বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে 39টি পদক নিয়ে শেষ করল ভারতীয় দল (India end their campaign with 39 medals in Asian Youth and Junior Boxing Championships) ৷ যার মধ্যে 15টি সোনা, 10টি রুপো এবং 14টি ব্রোঞ্জ ৷ এর মধ্যে টুর্নামেন্টের অন্তিমদিন যুব বিভাগে দেশকে সোনা এনে দিলেন বিশ্বনাথ সুরেশ এবং বংশাজ ৷

48 কেজি বিভাগের ফাইনালে কিরগিজস্তানের এরগেশভ বেকজাতকে হারিয়ে অন্তিমদিন সোনার পদক গলায় ঝোলালেন চেন্নাইয়ের বিশ্বনাথ ৷ পরবর্তীতে উজবেক প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্প্লিট সিদ্ধান্তে পরাজিত করে 63.5 কেজি বিভাগে সোনা জেতেন বংশাজ ৷ গত বছর একই প্রতিযোগীতায় রুপো জিতেছিলেন বিশ্বনাথ এবং বংশাজ ৷

সাতটি সোনা সহযোগে 18টি পদক জিতে চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয়স্থানে শেষ করে ভারতের যুব দল ৷ প্রথম এবং দ্বিতীয়স্থানে যথাক্রমে উজবেকিস্তান এবং কাজাখস্তান ৷ পক্ষান্তরে আটটি সোনা-সহ 21টি পদক জিতে জুনিয়র বিভাগে দ্বিতীয়স্থানে টুর্নামেন্ট ফিনিশ করে ভারতের জুনিয়ররা ৷

জুনিয়র বিভাগে পদকতালিকার শীর্ষে শেষ করেছে উজবেকিস্তান ৷ গত সংস্করণে সমসংখ্যক পদক জিতলেও সোনা জয়ের নিরিখে গতবারের রেকর্ড ছাপিয়ে গেল ভারতীয় দল ৷