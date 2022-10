মেলবোর্ন, 10 অক্টোবর: ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে চূর্ণ হওয়ার পর এমন একটা জয়েই প্রিমিয়র লিগে (EPL) ছন্দে ফিরতে চাইছিল লাল ম্যাঞ্চেস্টার ৷ রবিবাসরীয় গুডিসন পার্কে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পিছিয়ে পড়লেও কাঙ্খিত জয় ছিনিয়েই মাঠ ছাড়ল এরিক টেন হ্যাগের (Erik ten Hag) ছেলেরা ৷ আর সেই জয়ে 'চেরি অন দ্য কেক' হয়ে রইল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর গোল ৷

সিআর সেভেন গোল করবেন, এ আর এমন কী বড় বিষয়? কিন্তু রবিবাসরীয় গুডিসন পার্কে 24 দিন বাদে ম্যাঞ্চেস্টার জার্সিতে করা ক্রিশ্চিয়ানোর গোল তাঁকে পৌঁছে দিল নয়া মাইলফলকে ৷ ক্লাব কেরিয়ারে 700 গোলের মাইলস্টোন ছুঁলেন গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলার (CR7 scored 700 goals in his club career) ৷ আর রোনাল্ডোকে নয়া রেকর্ডের জন্য শুভেচ্ছা জানালেন বিরাট কোহলি (Virat Kohli reacts after Cristiano Ronaldo Reached 700 Club Goals) ৷ এদিন ম্যাচ জয়ের পর ক্রিশ্চিয়ানোর করা সোশাল মিডিয়া পোস্টে মন্তব্য করে তাঁর অনুভূতির কথা জানালেন জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ৷

এভার্টনকে হারিয়ে লিগ টেবলে পাঁচে উঠে এসেছে দল ৷ সেই আনন্দে ম্যাচ জয়ের পর সোশাল মিডিয়ায় ম্য়াচের কিছু মুহূর্ত পোস্ট করে ক্রিশ্চিয়ানো লেখেন, "দারুণ জয় সতীর্থরা ৷ সঠিক দিশায় আরও এককদম ৷" শুভেচ্ছা জানিয়ে পর্তুগিজ মায়েস্ত্রোর সেই পোস্টে কোহলি লেখেন, "সর্বকালের সেরা ৷ #700 ৷" কোহলি ছাড়াও আরও অনেক অ্যাথলিট এবং সেলিব্রিটিরা ক্রিশ্চিয়ানোর নয়া রেকর্ডে রিঅ্যাক্ট করেছেন ৷

ক্রিশ্চিয়ানোর নয়া মাইলফলকের শুভেচ্ছায় যা বললেন কোহলি

বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ক্লাব ফুটবলে 700 গোলের নজির ছুঁলেন ক্রিশ্চিয়ানো ৷ এদিন ম্যাচের 44 মিনিটে তাঁর গোলেই তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে ম্যান ইউ ৷ লাল ম্যাঞ্চেস্টারের জার্সিতে এটি ছিল ক্রিশ্চিয়ানোর 144তম গোল ৷ সিআর সেভেন ছাড়া এদিন ম্যান ইউ'য়ের হয়ে অপর গোলটি অ্যান্হনি ম্য়াথিউজের ৷