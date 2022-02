কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি : উন্নতির কোনও সম্ভাবনা তো নেইই, বরং ক্রমে আরও অবনতি হচ্ছে সুরজিৎ সেনগুপ্তের শারীরিক অবস্থার (Health Condition of Surajit Sengupta is very critical)। বছর সত্তরের প্রাক্তন তারকা ফুটবলারকে দেখতে শুক্রবার বিকেলে হাসপাতালে গিয়েছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সুরজিৎ সেনগুপ্তের শারীরিক অবস্থার সাম্প্রতিকতম রিপোর্ট খতিয়ে দেখা ছাড়াও পাঁচ সদস্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কমিটির সঙ্গে বৈঠক সারেন তিনি।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সুরজিৎ সেনগুপ্তের পরিবারের সদস্যরাও। চিকিৎসক অজয় কৃষ্ণ সরকার এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের বোর্ড মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও এসএসকেএম হাসপাতালের পাঁচ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের (মনিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ কুণ্ডু, সরোজ মণ্ডল, অসীম কুণ্ডু, নীলাদ্রি সরকার) সঙ্গে প্রাক্তন তারকা ফুটবলারের স্বাস্থ্যের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, সুরজিৎ সেনগুপ্তের শারীরিক সুস্থতার জন্য তাঁরা সর্বোত চেষ্টা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সুরজিৎ সেনগুপ্তের বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছেন প্রতিনিয়ত। চিকিৎসকদের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

আরও পড়ুন : Surajit Sengupta health Update : সঙ্কটজনক সুরজিৎ সেনগুপ্ত, রয়েছেন ভেন্টিলেশনে

প্রাক্তন ফুটবলারের পরিবারের তরফেও এই প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে পরিস্থিতি যে কঠিন, মানছেন সকলেই। কার্যত কৃত্রিম উপায়ে সুরজিৎকে সুস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। প্রয়োজনে একমো সাপোর্ট ব্যবহার করার চিন্তাও করছেন চিকিৎসকেরা (Very critical Surajit Sengupta may be kept in ECMO support)। কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে সুরজিৎ সেনগুপ্তের নানাবিধ শারীরিক সমস্যা বেড়েছে। হৃদযন্ত্রের অবস্থাও ভালো নয়। সবমিলিয়ে অতি সঙ্কটে দিকপাল ফুটবলারের শারীরিক অবস্থা।