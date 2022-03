নিউইয়র্ক, 10 মার্চ : হার্ডকোর্টের প্রতিযোগিতায় নামতে পারবেন না নোভাক জকোভিচ ৷ সার্বিয়ান টেনিস তারকা নিজেই সেই কথা জানিয়েছেন ৷ তিনি জানান, করোনার ভ্যাকসিন না নেওয়ায় ইন্ডিয়ান ওয়েলস, ক্যালিফোর্নিয়া ও মায়ামি ওপেনের মতো হার্ডকোর্টের টুর্নামেন্টে তিনি নামতে পারবেন না (Unvaccinated Novak Djokovic Out of Indian Wells and Miami Tournament) ৷ এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না (Unvaccinated Novak Djokovic will Not Compete in Hard Court Tournament in USA) ৷

20টি গ্র্যান্ড স্লাম জেতা টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচ বুধবার এ কথা জানিয়ে টুইট করেন ৷ তিনি সেখানে জানিয়েছেন, ‘‘সেন্টারস ফর ডিজিজ্ কন্ট্রোল নিশ্চিত করে জানিয়েছে টিকাকরণ সংক্রান্ত বিধি বদলানো হবে না ৷ তাই আমি যুক্তরাষ্ট্রে খেলতে যেতে পারব না ৷’’ সম্প্রতি এটিপি’র প্লেয়ার ব়্যাঙ্কিংয়ে 1নং স্থান হারিয়েছেন তিনি ৷ মেদভেদেভ তাঁকে টপকে 1নং জায়গায় উঠে এসেছেন ৷

আরও পড়ুন : Novak Djokovic : টিকায় অনীহা, কোভিডের ওষুধ তৈরির সংস্থার অন্যতম মালিক জকোভিচ

ভ্যাকসিন না নেওয়ায় 2022 সালে মাত্র একটি টুর্নামেন্ট খেলেছেন নোভাক জকোভিচ ৷ এমনকি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ভুল তথ্য প্রদান এবং ভ্যাকসিন না নিয়ে বেআইনিভাবে সেদেশে প্রবেশ করায় নোভাকের উপর 3 বছরের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷ এ নিয়ে আইনি লড়াইয়ে গিয়েছিলেন নোভাক ৷ কিন্তু, টুর্নামেন্ট শুরু একদিন আগে ভিক্টোরিয়ান সরকারের সিদ্ধান্তকেই মান্যতা দিয়েছিল সেখানকার আদালত ৷ আর এবার সেন্টারস ফর ডিজিজ্ কন্ট্রোল তাদের নিয়মে বদল না আনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও পা রাখতে পারবেন না নোভাক ৷