ওয়াশিংটন, 7 ডিসেম্বর : শীতকালীন বেজিং অলিম্পিকস 2022 (Beijing Winter Olympics 2022) এর কূটনৈতিক বয়কটের ডাক দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ৷ চিনের জিংজিয়াং প্রদেশে চলতে থাকা গণহত্যা এবং অপরাধের (Genocide and Crime in Xinjiang) বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ জানাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ এ নিয়ে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি জেন পসাকি সোমবার একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বাইডেন প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোনও আধিকারিককে 2022’র শীতকালীন বেজিং অলিম্পিকসে পাঠাবে না (US Diplomatic Boycott of Beijing Winter Olympics) ৷

