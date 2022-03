লিসবন, 1 মার্চ : পর্তুগালের ফুটবল ক্লাব বেনফিকায় এক অসাধারণ মুহূর্ত ৷ রবিবার রাতে ভোক্টরিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে বেনফিকার ইউক্রেনিয়ান স্ট্রাইকার রোমান ইয়ারেমচককে দর্শকরা দাঁড়িয়ে করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাল গোটা স্টেডিয়াম (Ukrainian Striker Roman Yaremchuk Gets Standing Ovation in Benfica vs Vitoria Match) ৷ সেই সঙ্গে তাঁকে ক্যাপ্টেন আর্মব্যান্ড পরিয়ে দেওয়া হয় ৷ সেই মুহূর্তে আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন রোমান ইয়ারেমচক ৷

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান শুরু করেছে রাশিয়া (Military Attacks on Ukraine by Russia) ৷ একের পর এক শহরকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করছে রুশসেনা ৷ এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমের প্রায় সব দেশই ইউক্রেনের পাশে দাঁড়িয়েছে ৷ তার প্রভাব এবার ফুটবল মাঠে ৷ রবিবার পর্তুগালের ক্লাব বেনফিকা এবং ভিক্টোরিয়ার ম্যাচে দেখা গেল এক অসাধারণ মুহূর্ত ৷ বেনফিকার স্ট্রাইকার রোমান ইয়ারেমচক ইউক্রেনিয়ান ৷ ম্যাচে 62 মিনিটে তাঁকে অধিনায়কের পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামান ম্যানেজার এন ভেরিসসিমো ৷ সেই সময় তাঁর হাতে ম্যাচের বাকি সময়ের ক্যাপ্টেন আর্মব্যান্ড পরিয়ে দেওয়া হয় ৷

আরও পড়ুন : FIFA imposes restrictions on Russia : কড়া ফিফাও, বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে উড়বে না রাশিয়ার পতাকা, বাজবে না জাতীয় সঙ্গীত

এখানেই শেষ নয়, রোমান ইয়ারেমচক এবং ইউক্রেনের পাশে থাকার বার্তা দেন স্টেডিয়ামে উপস্থিত সকল দর্শক (Roman Yaremchuk Gets Standing Ovation from Spectators) ৷ তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে হাততালির মাধ্যমে রোমান ইয়ারেমচককে স্বাগত জানান ৷ সেই সময় 15 নং জার্সির এই ইউক্রেনিয়ানের চোখে জল দেখা যায় ৷ তিনি পর্তুগালে ফুটবল খেলার সুবাদে নিরাপদে থাকলেও, তাঁর দেশ এবং দেশবাসী নিরাপদে নেই ৷ তাই দর্শক এবং সতীর্থদের এই ভালবাসায় সেই আবেগ তিনি ধরে রাখতে পারেননি ৷