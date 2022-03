লন্ডন, 16 মার্চ : তাহলে কি চলতি বছর উইম্বলডন খেলা হবে না রাশিয়ার দানিল মেদভেদেভের ৷ না, জন্মসূত্রে রাশিয়ান হওয়ায় গ্রেট ব্রিটেন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করছে এমনটা নয় ৷ তবে অল ইংল্যান্ড ক্লাবের ঘাসের কোর্টে চলতি বছর দানিলের খেলা নির্ভর করছে একটি শর্তের উপর ৷ কী সেই শর্ত ?

দানিলকে ঘোষণা করতে হবে ইউক্রেনে মস্কোর এই আগ্রাসনের নীতির বিরোধী তিনি ৷ একইসঙ্গে তিনি যে ভ্লাদিমির পুতিনের ঘোর বিরোধী, তাও সদর্পে ঘোষণা করতে হবে গতবারের যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জয়ীকে (UK government wants assurances that Danill Medvedev is not a Vladimir Putin supporter) ৷ তাহলেই দানিলের 2022 উইম্বলডনে খেলার ছাড়পত্রের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে যুক্তরাজ্য সরকার ৷ জানিয়েছেন সেদেশের ক্রীড়ামন্ত্রী নাইজেল হাডলস্টোন ৷

মেদভেদেভকে উইম্বলডনে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে কি না, বুধবার এই সংক্রান্ত একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গ্রেট ব্রিটেনের পার্লামেন্টে ৷ সেই বৈঠক শেষেই হাডলস্টোন জানান, ইউক্রেনে মস্কোর আগ্রাসনের সিদ্ধান্তকে যে সমর্থন করছেন না, সে ব্যাপারে রাশিয়ান টেনিস তারকাকে আমাদের আশ্বস্ত করতে হবে ৷ তিনি বলেন, "রাশিয়ার পতাকাবাহক হয়ে এখানে কেউ প্রবেশাধিকার পাবে না ৷"

প্রয়োজনে এর সঙ্গে আরও কিছু শর্ত যোগ হতে পারে বলেও শুনিয়ে রেখেছেন যুক্তরাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ৷ বর্তমানে ইউক্রেনের শত্রু দেশ হিসেবে প্রতিপন্ন রাশিয়া এবং বেলারুশের টেনিস তারকারা দেশের পতাকাবাহক হয়ে কোনও এটিপি কিংবা ডব্লুটিএ ট্যুরে অংশ নিতে পারছেন না ৷ নিরপেক্ষ অ্যাথলিট হিসেবে সমস্ত টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছেন তারা (Russian and Belarusian players are participating in ATP and WTA tours as nutral) ৷