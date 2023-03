কলকাতা, 12 মার্চ: আইএসএল 2022-23 মরশুম তার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে গিয়েছে ৷ আজ থেকে শুরু হচ্ছে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচ ৷ যেখানে প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু এফসি এবং মুম্বই সিটি এফসি ৷ আর আগামিকাল সল্টলেক স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে এটিকে মোহনবাগান এবং হায়দরাবাদ এফসি ৷ এই শেষ পর্যায়ে এসে আইএসএল-এর এই মরশুমের সেরা গোলকিপারদের তালিকায় প্রথম পাঁচজনের মধ্যে রয়েছেন এটিকে মোহনবাগানের বিশাল কাইথ (Race to Golden Glove in ISL) ৷ মুম্বই সিটি এফসি'র ফুরবা লাচেনপা, বেঙ্গালুরু এফসি'র গুরপ্রীত সিং সান্ধু, হায়দরাবাদ এফসি'র গুরমীত সিং এবং কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি'র প্রভসুখান গিল (Top 5 Goalkeepers in Race to Golden Glove) ৷

বিশাল কাইথ (এটিকে মোহনবাগান)

এবারের আইএসএল-এ বেশকিছু অসাধারণ গোল সেভ করেছেন এটিকে মোহনবাগানের তেকাঠির নিচে ৷ 22টি ম্যাচ খেলেছেন বিশাল কাইথ ৷ যার মধ্যে 11টি ম্যাচে ক্লিনশিট ছিল তাঁর ৷ অর্থাৎ, 50 শতাংশ ম্যাচে ক্লিনশিট ৷ আর এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জেরে আইএসএল গোল্ডেন গ্লাভস জয়ের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন বিশাল কাইথ ৷ টুর্নামেন্টে 64টি গোল বাঁচিয়েছেন এবং 17টি গোল খেয়েছেন তিনি ৷

বিশাল কাইথ

ফুরবা লাচেনপা (মুম্বই সিটি এফসি)

মুম্বই সিটি এফসি'র হয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ফুরবা লাচেনপা ৷ তেকাঠির নিচে তাঁর পারফরম্যান্সের জেরেই লিগের এক নম্বর দল হিসেবে শিল্ড জিতে নিয়েছে মুম্বই সিটি এফসি ৷ 25 বছরের এই যুবক 21 ম্যাচে 7টিতে ক্লিনশিট রেখেছেন এই আইএসএল-এ ৷ 22টি গোল হজম করেছেন ৷ তবে, গোল বাঁচানোর ক্ষেত্রে 71.79 শতাংশ সফল তিনি ৷

ফুরবা লাচেনপা

গুরপ্রীত সিং সান্ধু (বেঙ্গালুরু এফসি)

বছরের পর বছর ধরে জাতীয় দলের হয়ে নিজের সেরাটা দিয়ে আসছেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু ৷ বেঙ্গালুরু এফসি আইলিগে খেলার সময়েও তিনি ছিলেন এক নম্বর ৷ আইএসএল-এ তাঁর দলের উন্নতি হওয়ার পরেও সেই ধারা বজায় রেখেছেন জাতীয় দলের গোলকিপার ৷ 22 ম্যাচে 7টিতে ক্লিনশিট তাঁর ৷ বাকি ম্যাচগুলিকে 23টি গোল খেয়েছেন গুরপ্রীত ৷ তবে, 61টি গোল সেভ করে শতাংশের হিসেবে সাফল্য 72.61 শতাংশ ৷

গুরপ্রীত সিং সান্ধু

গুরমীত সিং (হায়দরাবাদ এফসি)

23 বছরের গুরমীত সিং হায়দরাবাদের হয়ে 13টি ম্যাচ খেলেছেন ৷ যার মধ্যে 6টি ম্যাচে কোনও গোল খাননি তিনি ৷ আর 13টি ম্যাচে মাত্র 9টি গোল খেয়েছেন ৷ সেই সঙ্গে 38টি গোল বাঁচিয়ে 80.85 শতাংশ সাফল্য অর্জন করেছেন গুরমীত সিং ৷

গুরমীত সিং

প্রভসুখান গিল (কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি)

22 বছরের প্রভসুখান গিল কেরালা ব্লাস্টার্সের হয়ে 19 ম্যাচ খেলে 4 ম্যাচে ক্লিনশিট রাখতে পেরেছেন ৷ তবে, 28 গোল হজম করেছেন তিনি ৷ আর 40টি গোল বাঁচিয়েছেন ৷ তাঁর সাফল্যের হার 58.82 শতাংশ ৷