কলকাতা, 28 অক্টোবর: আইএসএলের মঞ্চে ডার্বি জয়ের খাতা খুলতে না-পারার ধাক্কায় গুটিয়ে থাকা নয় । নতুনভাবে ডার্বির দৌড় শুরু করতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল । শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নামবে লাল-হলুদ ( ISL Derby 2022) । ভারতীয় ফুটবলের সবচেয়ে বড় ম্যাচের চব্বিশ ঘণ্টা আগে অধিনায়ক ক্লেইটন সিলভাকে পাশে বসিয়ে ইস্টবেঙ্গলের হেডস্যর সাংবাদিক সম্মেলন করলেন টি-20'র মেজাজে (Stephen Constantine wants Cleiton Silva to score against Mohun Bagan)।

কোনও রাখঢাক নয়, স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইন সরাসরি বলছেন তাঁরা তিন পয়েন্টের জন্যই ঝাঁপাবেন । ইতিমধ্যেই গ্যালারি ভর্তি দর্শকের সামনে ডুরান্ড কাপের মঞ্চে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলেছেন । সেই ম্যাচে আত্মঘাতী গোলে হারতে হয়েছিল । পরাজয়ের ময়নাতদন্তে স্টিফেনের মনে হয়েছে, 'ফুটবলারদের যদি আরও দু'মাস আগে পাওয়া যেত ।' কোচের কথার সুর অধিনায়ক ক্লেইটন সিলভার মুখেও (Constantine wants Cleiton to score against ATKMB) । দলের অন্যতম ভরসা বলছেন, ”শেষ যে ডার্বি আমরা খেলেছিলাম দল তখন তৈরি ছিল না । আমরা হেরেছিলাম আত্মঘাতী গোলে । প্রতিপক্ষ সেরা দল । সেরা ফুটবলাররা রয়েছেন ওই দলে । আমরাও তৈরি ।”

কোচের চেয়ারে বসে দ্বিতীয়বার ডার্বির ছক সাজাবেন কনস্ট্যান্টাইন । জাতীয় দল এবং ক্লাব ফুটবলে কোচিং করানোর প্রেক্ষিতে এই দেশে ডার্বির গুরুত্ব তাঁর জানা । পৃথিবী জুড়েই ডার্বি নিয়ে মাতামাতির বহরও তাঁর অচেনা নয় । ভারতীয় ডার্বি এই মহাদেশের সবচেয়ে বড় ম্যাচ বলার পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, “ডার্বি জয়ের স্বাদ আমি পেতে চাই ।”

4 নম্বর ম্যাচে ডার্বি হওয়ায় অনেকেই বলছেন আরেকটু সময় দরকার ছিল । কনস্ট্যান্টাইন তা মানতে রাজি নন । তাঁর কথায়, যে কোনও সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলার জন্য তৈরি থাকতে হয় । নর্থইস্টের বিরুদ্ধে গোল করার পরে ক্লেইটন এখন প্রতিপক্ষের নজরে । বেঙ্গালুরু এফসিতে থাকার সময় আইএসএলের চাপ সামলেছেন । এবারও ডিফেন্ডারদের কড়া নজরে থাকবেন । তবে বাড়তি চাপে নেই তিনি । তাঁর কথায়, “স্ট্রাইকারকে ডিফেন্ডাররা নজরে রাখে । তা কোনও চাপের নয় । আমি গোল করলাম কি না সেটাও বড় নয় । দলের যেকোনও ফুটবলার গোল করলেই হল । দিনের শেষে জয়টাই আসল ।” তারপরেই কনস্ট্যান্টাইন রসিকতা করে যোগ করেন, “ও কাল হ্যাটট্রিক করবে ।”

রক্ষণ সামলে পালটা আক্রমণে প্রতিপক্ষকে বেকায়দায় ফেলতে পছন্দ করেন লাল-হলুদের ব্রিটিশ কোচ । ডার্বিতে হুগো বুমোস, দ্রিমিত্রি, জনি কাউকো, লিস্টন কোলাসোদের থামাতে চক্রব্যুহ সাজাতে চান । পর্দার আড়ালে এদিন তারই প্রস্তুতি সারলেন । এবার সতর্ক থেকে ডার্বিতে বাজিমাতের ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন লাল-হলুদের চাণক্য ।