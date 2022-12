দোহা, 30 নভেম্বর: ফিফা বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2022) ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যোগ হতে চলেছে ৷ বৃহস্পতিবার জার্মানি বনাম কোস্টারিকা (Germany vs Costa Rica) ম্যাচে প্রথম কোনও মহিলা রেফারির দায়িত্বে থাকবেন (Stephanie Frappart to Make World Cup History as First Woman Referee) ৷ ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন ফরাসি মহিলা রেফারি স্টেফানি ফ্রাপার্ট ৷ তবে, মাঠের প্রধান রেফারি শুধু মহিলা নন ৷ দুই সহকারি রেফারিও মহিলা থাকবেন ৷ ব্রাজিলের নেউজা ব্যাক এবং মেক্সিকোর কারেন দিয়াজ মেদিনা ৷ ফিফা জার্মানি বনাম কোস্টারিকা ম্যাচের জন্য সম্পূর্ণ মহিলা রেফারি টিম নিযুক্ত করেছে ৷

আর চতুর্থ মহিলা ম্যাচ অফিসিয়াল হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথরিন নেসবিটকে নিযুক্ত করেছে ফিফা ৷ তিনিও জার্মানি বনাম কোস্টারিকা ম্যাচে আল বায়েত স্টেডিয়ামে অফসাইড বিশেষজ্ঞ ভিডিয়ো অ্যাসিসট্যান্ট রেফারিস টিমের নেতৃত্বে থাকবেন ৷ আর এই ঐতিহাসিক রেফারি দল নিয়োগ করা হয়েছে কাতার বিশ্বকাপের 44 ও 64তম ম্যাচে ৷

ফ্রাপার্ট এর আগে চতুর্থ ম্যাচ অফিসিয়াল হিসেবে কাজ করেছেন ৷ 38 বছরের এই ফরাসি মহিলা রেফারি ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ামক উয়েফা এবং তাঁর দেশের ম্যাচে রেফারিং করেছেন ৷ পাশাপাশি, বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে ও চ্যাম্পিয়নস লিগে রেফারিং করেছেন ৷ স্টেফানি ফ্রাপার্ট 2019 মহিলা বিশ্বকাপেও রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ৷