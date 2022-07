কলকাতা, 23 জুলাই: কলকাতার তিন প্রধানকে বঙ্গবিভূষণ সম্মান দিচ্ছে রাজ্য সরকার ৷ নজরুল মঞ্চে সোমবার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই সম্মান তুলে দেওয়া হবে, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহামেডান ক্লাবের কর্তাদের হাতে (State Government to East Bengal and Mohun Bagan by awarding Bangavibhushan) ৷

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি প্রণব দাশগুপ্তকে উদ্দেশ্য করে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ চিঠিতে বলা হয়েছে, “বাংলার ফুটবল ময়দানে ইস্টবেঙ্গল এক অবস্মরণীয় নাম ৷ ইস্টবেঙ্গল ছাড়া বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্র অসম্পূর্ণ ৷ শুধু ফুটবল নয়, ক্রীড়াক্ষেত্রের বিভিন্ন ধারায় ইস্টবেঙ্গলের অবদান অনস্বীকার্য ৷ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আপামর ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের কাছে গৌরবের স্থান অধিকার করেছে ৷’’ একই ভাবে মোহনবাগানকে যে চিঠি দেওয়া হয়েছে সেখানে ক্লাব সভাপতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে, “মোহনবাগান ক্লাব বাঙালির কাছে আবেগের নাম ৷ শুধু ফুটবল নয়, ক্রীড়াক্ষেত্রের বিভিন্ন ধারায় মোহনবাগানের অবদান অনস্বীকার্য ৷ মোহনবাগান ক্লাব শুধু বাঙালির কাছে নয়, সমগ্র ভারতবাসীর কাছে গৌরবের স্থান দখল করেছে ৷’’

সার্বিক অবদানের জন্য 25 জুলাই সোমবার নজরুল মঞ্চে বিকেল চারটেয় উপস্থিত থেকে বঙ্গবিভূষণ সম্মান গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে ৷ রাজ্য সরকারের তরফে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত চিঠি পেয়ে খুশি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ ৷ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন, আগের কোনও সরকার এইভাবে পাশে দাঁড়ায়নি তা বলা যাবে না ৷ তবে বর্তমান সরকারের ভাবনার সঙ্গে সেগুলির তফাৎ আছে ৷ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ ৷

বঙ্গবিভূষণ সম্মান প্রাপ্তির আনন্দের থেকেও ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের কাছে চুক্তি স্বাক্ষর এবং দলগঠনের প্রক্রিয়া এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ৷ শুক্রবার প্রাক্তন ফুটবলাররা ক্লাবের সার্বিক পরিস্থিতি জানতে আলোচনায় বসেছিলেন ৷ সেখানে অগ্রগতির খবর পেয়ে এবং চুক্তির জটিলতা কেটে গিয়েছে জেনে প্রাক্তন ফুটবলারা সন্তুষ্ট বলে জানা গিয়েছে ৷

শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, “চুক্তি স্বাক্ষরের কোনও নির্দিষ্ট তারিখ বলা সম্ভব নয় ৷ তবে, সব কিছুই চলছে ৷ দুই পক্ষই দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। কোম্পানি গঠনের কাজ নথিভুক্ত হয়েছে। তারপরেও নিয়ম মেনে কাগজপত্র পেতে সময় দরকার। আশা করছি দ্রুত সবকিছু হবে। আমরা হয়তো খুব তাড়াতাড়ি অনুশীলনে নেমে পড়ব। দল গঠনের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।” লগ্নিকারীর তরফেও দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। সব ঠিক থাকলে নতুন সপ্তাহের প্রথমার্ধে চুক্তি স্বাক্ষর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।