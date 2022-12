কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: 2024 অলিম্পিকসের স্বপ্ন নিয়েই কলকাতায় শ্রীনু বুগাথা (Srinu Bugatha) ৷ ভারতের দূরপাল্লার দৌড়বিদদের মধ্যে উজ্বল মুখ ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই সদস্য দূরপাল্লার দৌড়ে নিয়মিত সাফল্য পেলেও আপাতত তাঁর 'পাখির চোখ' প্যারিস। যার প্রস্তুতি তিনি রবিবার কলকাতা ম্যারাথন থেকেই শুরু করতে চান (Srinu Bugatha eyes Paris Olympics from Kolkata 25k 2022)।

কলকাতা ম্যারাথনে গতবারের চ্যাম্পিয়ন শ্রীনু বুগাথার লড়াই এবার খুব একটা সহজ হবে না ৷ কারণ দুরন্ত ফর্মে থাকা আরেক রানার সঞ্জীবনী যাদব-সহ অন্যান্য আরও প্রতিভাবান দৌড়বিদ আগামিকাল ভোরে দৌড়বেন রেড রোডে ৷ প্রতিশ্রুতিমান মহিলা অ্যাথলিটদের সংখ্যাও নেহাত কম নয় ৷ পৌষের ঠান্ডা উপেক্ষা রবিবারের সকালে কলকাতায় দৌড়বেন 15 হাজার প্রতিযোগী (15 Thousand runner will take part at Kolkata 25K 2022) ৷ যার ফ্ল্যাগ অফ হবে রেড রোডে মহামেডান ক্লাবের সামনে থেকে ৷ তিনবছর পর কলকাতা ম্যারাথনের ফ্ল্যাগ অফ করবেন সোনাজয়ী শুটার অভিনব বিন্দ্রা। আগেরদিন ভারতীয় দৌড়বিদদদের সঙ্গে পরিচয় সারল সংবাদমাধ্যম।

এ বছর কলকাতা ম্যারাথনের সপ্তম সংস্করণে পুরস্কারমূল্য রাখা হয়েছে এক লক্ষ মার্কিন ডলার। ভারতীয় অ্যাথলিটদের পাশাপাশি বহু বিদেশি অ্যাথলিটও যে এই ম্যারাথনের অংশ নিচ্ছেন, তা বলাই বাহুল্য ৷ তাই গতবছরের বিজয়ী শ্রীনুর কাছে তার শীর্ষস্থান রক্ষা করা বেশ কঠিন হবে নিঃসন্দেহে ৷ যদিও এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীনু জানিয়ে দিলেন, চ্যাম্পিয়নের পদক ধরে রাখার ব্যাপারে তিনি আত্মবিশ্বাসী। তিনি বলছেন,

"আমি বিশ্বাস যে আমি ফের একবার কলকাতা ম্যারাথন জিতে শীর্ষস্থান ধরে রাখতে পারব। এই দৌড় আমাকে আসন্ন মুম্বই ম্যারাথনের আগে নিজেকে প্রস্তুত করতে অনেকটাই সাহায্য করবে। দেখুন যে সব দৌড়ে আমাদেরকে বেশিক্ষণ দৌড়াতে হয় সেখানে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমাদের অনেক খাটতে হয়। আর সেই কারণেই আমি আমার ট্রেনিং দৈনিক এবং সাপ্তাহিক এই দু'ভাগে ভাগ করে নিই। একজন দূরপাল্লার দৌড়বিদের প্রস্তুতির জন্য মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর লেগে যায়। আমাদের মন এবং শরীর সুস্থ রেখে আমাদের নিজেদেরকে ঠিকমতো প্রস্তুত করতে হয়।"

পাশাপাশি শ্রীনু আরও বলেন, "আমাকে যদি প্যারিসে দৌড়নোর যোগ্যতা অর্জন করতে হয়, তবে আমাকে জাতীয় রেকর্ড ভাঙতে হবে। আমার একমাত্র লক্ষ্য হল ফুল ম্যারাথন, যার জন্য আমাকে 42 কিলোমিটার দৌড়াতে হবে। সেই কারণে আমি নিজেকে নিংড়ে দেব এবং চেষ্টা করব যাতে আমি জাতীয় রেকর্ড ভাঙতে পারি, তবেই আমি প্যারিস অলিম্পিকসের ছাড়পত্র পাব।"